После Кисляка. Эфир в 21:05

США приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в Москве с 1 сентября. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок.

В посольстве этот шаг объяснили мерами российских властей по ограничению численности сотрудников дипломатических миссий в России. Процедура выдачи неиммиграционных виз будет возобновлена, но в значительно сокращенном объеме. Начиная с 1 сентября 2017 года, собеседования для получения неиммиграционной визы США будут проводиться только в посольстве США в Москве. Собеседования для получения неиммиграционной визы в консульствах США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке будут приостановлены до последующего уведомления.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия США попыткой вызвать недовольство граждан действиями российских властей.

28 июля МИД России объявил о сокращении до 455 человек персонала американских дипломатических миссий в России, включая технических сотрудников, а также о запрете работникам посольства США пользоваться дачей в Серебряном Бору и складским помещением в Москве.

Кремль назвал это ответом на принятие Конгрессом США 27 июля закона об ужесточении санкций против России. В Государственном департаменте США заявили, что решение Кремля "ничем не обосновано".

Трудный дебют российского посла в США Анатолия Антонова обсуждают медиааналитик Василий Гатов, США, дипломат Андрей Федоров, корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольтская.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

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