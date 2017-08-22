Леонид Волков опубликовал приказ МВД задерживать листовки

Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал фотографию распоряжения МВД задерживать агитационные материалы. Документ датирован 4 июля и подписан начальником западного линейного управления МВД на транспорте Игорем Астраханцевым.

По словам Волкова, фотография распоряжения была сделана в линейном отделе полиции на вокзале Черняховска Калининградской области. В документе указано точное количество материалов и названия транспортных компаний, которыми будут отправляться материалы и другие подробности. В распоряжении говорится, что груз необходимо затормозить "под любым предлогом".

8 и 9 июля волонтеры штабов Навального в рамках так называемого агитационного субботника раздавали газеты и листовки. За несколько дней до этого во многих городах полиция изымала материалы. 3 августа суд оштрафовал на 850 тысяч рублей Навального, Волкова и их соратника Николая Ляскина, признав субботник "скрытой формой публичного мероприятия".