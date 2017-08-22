Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Леонид Волков опубликовал приказ МВД задерживать листовки

Глава штаба Навального Леонид Волков

Глава избирательного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал фотографию распоряжения МВД задерживать агитационные материалы. Документ датирован 4 июля и подписан начальником западного линейного управления МВД на транспорте Игорем Астраханцевым.

По словам Волкова, фотография распоряжения была сделана в линейном отделе полиции на вокзале Черняховска Калининградской области. В документе указано точное количество материалов и названия транспортных компаний, которыми будут отправляться материалы и другие подробности. В распоряжении говорится, что груз необходимо затормозить "под любым предлогом".

8 и 9 июля волонтеры штабов Навального в рамках так называемого агитационного субботника раздавали газеты и листовки. За несколько дней до этого во многих городах полиция изымала материалы. 3 августа суд оштрафовал на 850 тысяч рублей Навального, Волкова и их соратника Николая Ляскина, признав субботник "скрытой формой публичного мероприятия".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG