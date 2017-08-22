В Испании четверо подозреваемых в терроризме предстали перед судом

В Мадриде четверо задержанных после терактов в Каталонии предстали перед судом. Они признали, что готовили более крупное нападение. По словам подсудимых, к совершению терактов их подталкивал имам местной мечети.
Жертвами самого кровопролитного за последние годы теракта в Испании 17 августа стали 15 человек, более ста получили ранения. Как сообщает Би-би-си, арестованные были членами террористической ячейки из 12 человек. Шестеро были убиты после нападений в Барселоне и Камбрильсе, а двое погибли при взрыве в жилом доме в городе Альканар за день до теракта в Барселоне.
Следствие допускает, что в доме в Альканаре изготовлялись бомбы для теракта. Одно из тел, найденных при проверке дома, принадлежит предполагаемому вдохновителю джихадистов – Абдельбаки эс-Сатти, имаму мечети в городе Риполь под Барселоной, где жили террористы.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.