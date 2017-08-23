"Нормандская четверка" поддержала очередное перемирие в Донбассе

Лидеры стран "нормандской четверки" поддержали решение о прекращении огня в Донбассе в связи с началом учебного года. Ожидается, что оно будет объявлено сегодня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов России, Франции, Украины и канцлера Германии. Эту информацию подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Телефонный разговор состоялся через день после переговоров спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. По итогам закрытой встречи Сурков сообщил, что стороны согласились с необходимостью активизировать мирный процесс в рамках Минских соглашений.

Ранее после посещения Донбасса Волкер заявлял, что США должны плотнее подключиться к процессу мирного урегулирования. Он также назвал бесспорным факт присутствия России в зоне конфликта. Кремль отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.

По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, за три года войны погибли около 10 тысяч человек, включая военнослужащих. Почти 24 тысячи человек получили ранения. Более полутора миллионов человек, или около 4 процентов населения Украины, стали беженцами.