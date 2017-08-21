В Минске встретились спецпосланник США по Украине и Сурков

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о проходящей в Минске встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. В сообщении МИД Белоруссии в твиттере говорится, что они встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме.



В понедельник министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило предстоящую встречу Волкера и Суркова в Минске. Ранее пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Волкер отправляется в Минск для проведения 21 августа встречи с "представителем российского правительства", чтобы обсудить российско-украинские отношения. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что встреча Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в ближайшее время. Волкер был назначен на свою нынешнюю должность 7 июля. Его задача – координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта на Украине.

В интервью телеканалу "Настоящее время" Волкер заявил, что США рассматривают возможность поставок американского летального оружия Украине для защиты от пророссийских сепаратистов.