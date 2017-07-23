Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посетил Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Америка должна быть вовлечена в процесс мирного урегулирования в Донбассе. Об этом он в воскресенье заявил журналистам во время своей поездки в Донбасс.



"Мы хотим, чтобы США были более вовлечены, чтобы его [конфликт] решить. Мы хотим выработать стратегическое понимание этого конфликта, чтобы иметь возможность двигаться дальше", - сказал Волкер.

Американский дипломат назвал конфликт в Донбассе "горячей войной", а не "замороженным конфликтом". Такое мнение он высказал в воскресенье на брифинге по итогах поездки в Донецкую область, о котором сообщает ТАСС.

По словам Волкера, конфликт на Украине это кризис, который нуждается в неотложном внимании и разрешении". Он также выразил сожаление, что "человеческая цена за этот конфликт является чрезвычайно высокой". "Тут есть убитые, раненые, уничтожена экономика, промышленность", - подчеркнул спецпредставитель США. По его словам, после визита на Украину он планирует провести ряд встреч с представителями правительств европейских стран, чтобы "консолидировать позицию по ситуации в зоне конфликта с союзниками".