Суд изберет меру пресечения для Серебренникова

Басманный суд Москвы должен избрать меру пресечения для художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Сереберенникова, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Следствие просит отправить режиссера под домашний арест. У здания суда усилены меры безопасности. Ранее представитель "Гоголь-центра" пригласила зрителей прийти в суд, чтобы поддержать режиссера.

Кирилл Серебренников накануне был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву, где его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Сам режиссер отверг обвинения, назвав их "абсурдными".

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. 9 августа Масляева в суде обвинила Серебренникова и Малобродского в попытке присвоить часть денег, выделенных из бюджета в 2014 году. По этому делу объявлена в розыск Екатерина Воронова - исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь".

В защиту Серебренникова выступили российские общественные и культурные деятели.

