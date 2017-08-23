Императорский баттл

Не уверен, что депутаты Госдумы РФ от “Единой России”, многократная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, являются знатоками рэпа или хотя бы пару раз в жизни его слушали. Но сотрясающий соцсети уже несколько дней спор двух дам то и дело называют “баттлом” – по аналогии с недавним поединком рэперов Оксимирона и Славы КПСС, собравшим в Сети миллионы просмотров.

“Баттл” Родниной и Поклонской чуть менее ярок, но по-своему тоже зажигателен. Началось всё с ответа Родниной на высказывание Поклонской, посвященное любимой теме экс-прокурора – последнему российскому императору Николаю II. (Напомним, что она ведет многомесячную войну против выхода на экраны фильма Алексея Учителя “Матильда”, посвященного роману Николая и балерины Матильды Кшесинской).

На сей раз Поклонскую вдохновила песня Стаса Михайлова “Покаяние”, ссылку на которую она снабдила своим комментарием. Тот, в свою очередь, вызвал комментарий Родниной:

Поклонская нанесла ответный удар:

А потом – еще один:

Роднина не осталась в долгу: “Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым”.

Тут, правда, бывшая знаменитая фигуристка ошиблась по фактической части, поскольку Николай II в 2000 году признан Русской православной церковью страстотерпцем: "Это наименование относится к тем святым, которые приняли мученическую кончину не от гонителей христианства, но от своих единоверцев – в силу их злобы, коварства, заговора. Соответственно, в данном случае подчеркивается особый характер их подвига – беззлобие и непротивление врагам". То есть все-таки святой.

Об этом, впрочем, Родниной не преминули напомнить, как и о многом другом – прежде всего о работе в прошлом в США и о том, что там живет ее дочь.

Dmitryshteyn: Кстати, милейшая экс-гимнасточка, вы-то себе в США плацдармик приготовили, куда драпанёте, если не дай бог чего в России случится? "Новый гражданин России" наверняка останется в России, со своим народом ну а вы-то и вам подобные, известно, от "исступленного фанатизма" свободны, так что в случае чего - только ваши пятки засверкают.

Но и у Родниной нашлось немало приверженцев и защитников.

Ole_lukoil: Неуважение к человеку, который своим трудом отстаивал честь Родины, по сути, заявив, что Олимпийская Чемпионка единомышленник, людей убивших царя – вот это и есть частичное предательство интересов Родины... Как и то, что человек вместо того, что бы заниматься непосредственно своими обязанностями на пользу государства, занимается защитой имиджа человека, который умер 230 лет назад... Разводя ненужную дискуссию в обществе и нарушая законодательство...

Ujuliyann: Честно говоря достала поклонская, лучше бы думала о будущем страны и ее граждан, кто вообще ее допустил в депутаты, быстро взлетела, еще как то держится, но, надеюсь, скоро камнем бабахнется!

Alekseybannikov: Поклонская заколебала всех уже своей любовью к мертвому царю, ей видимо в думе заняться нечем.

Некоторые комментаторы стремятся держаться над схваткой:

С личностей спорящих, однако, многие перешли к предмету спора – личности последнего царя. Очень часто Николая II упрекали почему-то в жестоком обращении с животными.

n.v.yurina: Он любил своих питомцев и заботился о них, но в "клуб любимчиков" попадали только ПОРОДИСТЫЕ собаки: к дворнягам испытывал ненависть, отстреливал ни в чём не повинных псов. С 1884 по 1911 застрелил 11 582 бездомных пса. Ежемесячно убивал в среднем по 36 собак. В отчёте об императорской охоте за 1902 год показывается, что истребил 899 собак, в 1911 – 631, но в своём дневнике указывал только про ненависть к воронам и кошкам: "Погулял ещё и убил трёх ворон. Занимался с успехом (25 января 1905 года). Гулял и убил ворону. Занимался до 7 ч. (через день). Гулял и убил 4 вороны. Погода тёплая, но без солнца (19 февраля). День простоял холодный и серый. В 11 час. поехали к обедне и завтракали со всеми. Принял морской доклад. Гулял с Дмитрием в последний раз. Убил кошку... Накануне его прибытия к месту охоты представители дворца призывали крестьян сдавать за плату собак и кошек, которым предстояло пополнить число царских трофеев. В 1892 году мишенями Его Величества стало 899 бродячих собак и 1322 кошки. Царские забавы!!!

​Справедливости ради: сведения о неразборчивости Николая-охотника историками оспариваются. Историк-монархист Петр Мультатули, к примеру, утверждает, что против императора в этой связи развернута клеветническая кампания: одному Николаю приписывали трофеи всех участников царской охоты, плюс к тому под “кошками” в царских записях, согласно этой версии, часто имелись в виду дикие животные семейства кошачьих – то есть легитимные охотничьи трофеи, а не простые мурки, бегавшие по царскосельским паркам. С другой стороны, Игорь Зимин в книге “Взрослый мир императорских резиденций” приводит такие цифры: “За шесть лет (1896, 1899, 1900, 1902, 1908, 1911 гг.) царь застрелил 3786 „бродячих“ собак, 6176 „бродячих“ кошек и 20 547 ворон”. Скорее всего, живи Николай Александрович сегодня, под окнами его дворца непрерывно шли бы демонстрации защитников животных. Впрочем, возможно, в нынешние времена и он сам смотрел бы на многие вещи иначе.

От животных участники дискуссии все-таки перешли к людям. Свои оценки Николаю II выставили такие мощные аналитики, как Анатолий Вассерман и Егор Холмогоров.

Вассерман: Николай запустил множество разрушительных процессов, а большую часть из них остановили большевики. Я не вижу причин каяться пред Романовым. Ведь именно он совершил те поступки, которые привели к разрушению страны.

Холмогоров: С точки зрения истории называть его предателем несправедливо. Против императора был силовой заговор. Все командующие фронтами требовали отречения. У него просто не было другого выбора. А силового ресурса для сопротивления тоже не имелось.

Колумнист газеты “Взгляд” Александр Чаусов выдвигает свою версию того, кто кого предал сто лет назад:

Ни царь народ, ни народ царя особо не предавал. Потому что предавала его великокняжеская фронда, например его родственники, Романовы. И уж если мы говорим о коллективном покаянии и ответственности последующих за 1917 годом поколений (что с канонической точки зрения опять же ересь), то тут логично предложить покаяться «за грехи отцов» как раз нынешним активным представителям «Дома Романовых», княгине Марии Владимировне и ее сыну Георгию Михайловичу Багратион-Мухранским (Романовым). Это их предки состояли в великокняжеской фронде, это именно их предки предавали царя, если до конца следовать исторической логике. Но от этого честного семейства ни слова о покаянии не слышно, да и не требует никто, потому что, как и говорилось выше – ересь.

Сторонники позиции “над схваткой” есть и здесь:

Руководство партии “Единая Россия” тоже не собирается вставать ни на чью сторону. Секретарь генсовета партии Сергей Неверов так ответил журналистам на вопрос – за кого они в “ЕР”, за Поклонскую или Роднину:

Здесь не нужно на какую-то сторону или на какую-то чашу весов ставить что-то больше или меньше. У Натальи Владимировны (Поклонской) есть своя позиция. Даже Владимир Владимирович (Путин) об этом сказал. Она эту позицию высказывает. Депутат имеет право на свою точку зрения. Но в этой части и любой человек тоже имеет свою позицию. В этом "Единая Россия" и отличается от всех (партий), что у нас дискуссия свободна.

В общем, получается, что поспорили две единороссовские дамы на благо родной партии и лично Владимира Владимировича, продемонстрировав граду и миру царящее в “ЕР” свободомыслие. По крайней мере в отношении событий и персонажей столетней давности.