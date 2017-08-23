"Будете гореть синим пламенем"

Власти Ростова-на Дону обещают выплатить по 100 тысяч рублей горожанам, дома которых сгорели 21 августа. Масштабный пожар, который уничтожил более ста жилых домов, предположительно, стал следствием нескольких умышленных поджогов. Об этом в среду сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах. Это пока предварительная версия", – пишет агентство. Кроме того, люди, звонившие в экстренные службы, сообщали о пожарах, возникших по разным адресам. Аналогичную информацию передал "Интерфакс".

По словам источника агентства, проверяются сообщения жителей сгоревших домов о "черных риэлторах", якобы требовавших продать им землю и угрожавших проблемами в случае отказа.

Ранее сообщалось, что пожар в районе, который в народе называют Говняркой, начался сразу в трех местах. При этом местные жители рассказали журналистам, что с марта 2017 года к ним стали приходить люди "в костюмах с портфелями" и уговаривать переехать, а 7 августа в районе случился первый крупный пожар.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ранее глава Ростовской области Василий Голубев заверял, что версия поджога будет отработана.

В региональном МЧС сообщали, что пожар возник, предположительно, из-за поджога свалки на территории частного сектора. Многие погорельцы подозревают в причастности к пожару застройщиков, которым приглянулась дорогая земля в историческом центре Ростова-на-Дону.

Пожар охватил жилые дома на общей площади около 10 тысяч кв. м. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых около ста – жилые постройки. Из горящего района было эвакуировано более 600 человек. В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Для погорельцев организовали центры временного размещения.

Пожар, который случился в центре Ростова 21 августа, – уже не первый в этом районе. Местные жители говорят, что возгорания жилых домов возникали особенно часто с марта этого года – одновременно с участившимися предложениями по продаже участков от неизвестных риелторов. Поэтому в первоначальную версию возникновения пожара от неисправной проводки никто не верил – эта версия вызывала у местных жителей только раздражение.

Валентина Лившиц является собственницей участка по Театральному проспекту. Именно она первая заявила о неизвестных риелторах, которые предлагали покупку ее участка по сниженной цене:

– Это произошло за месяц до пожара, в июле. Ко мне пришли двое мужчин, которые отказались представиться. Они назвали себя риелторами, сказали, что проводят работу с населением, о чем должны отчитаться перед главой администрации города. Предложили за мои четыре сотки земли 2,4 миллиона рублей, а когда я отказалась, очень возмущались. Пообещали, что суд будет не на моей стороне и в итоге меня просто выставят из дома, – рассказывает она.

Рузанна Багдасарян, чьи три дома сгорели по Чувашскому переулку еще 7 августа, отказала риелторам в продаже участка за три месяца до этого пожара:

– Сначала мне предлагали за четыре сотки и три дома около 8 миллионов рублей, потом остановились на 15 миллионах. Но я отказала, потому что в этих трех домах живут пять семей, все мои родственники. Жить в разных квартирах на окраине мы не хотели, а дома в центре нам бы не хватило. Меня все устраивало, как было, я не хотела переезжать, дали бы спокойно жить, – говорит Багдасарян. За несколько дней до пожара, во время которого полностью сгорел ее квартал, женщина получила заключение спасателей, в котором говорилось, что причина пожара на ее участке в начале месяца – поджог.

По последним данным МЧС по Ростовской области, первоначальный источник горения располагался по адресу Чувашский переулок, 50. Дома здесь, как и во всем пострадавшем районе, были построены из самана и располагались очень близко друг к другу. По опыту местные жители знали, что из-за одного дома может сгореть весь квартал. Ранее здесь уже дважды предотвратили трагедию – 5 августа сгорел один дом, а 7 августа – три. 21 августа, спасти свои дома жители не успели.

Елена Козинкина, которая живет в Чувашском переулке вместе с мужем и тремя детьми, рассказала корреспонденту Радио Свобода, что огонь вспыхнул моментально:

– Я видела, как загорелся дом неподалеку, огонь вспыхнул моментально, пламя доходило до крыши. Я стала звонить в пожарную службу, но там не отвечали. Соседи выбегали из домов, выводили детей, на месте сразу же оказалась полиция, которая не дала время на сборы - жителей быстро эвакуировали, – вспоминает Елена.

По рассказам очевидцев, полиция в этот момент делала обычный объезд территории, когда сотрудники увидели на Чувашском задымление. Пожарная охрана прибыла намного позже.

– Я звонила в пожарную, пока через 40 минут не прибыла первая машина – без воды. Зачем она вообще была нужна тогда? Потом я звонила в пожарную каждый час – там либо не брали трубку, либо отвечали, что машины уже выехали, – рассказывает Козинкина.

По многочисленным рассказам жителей переулка, их дома стали тушить только через три часа после пожара. Но огонь дальше все же пошел. Начиная с 13:00 в пожарную службу стали поступать звонки о возгораниях еще как минимум на трех улицах в районе площади Театральной (центральной площади города). В частности, горели дома по улице Нижегородской, в переулке Крепостном, на улице 7 февраля. Горевшие дома разделяли между собой десятки и сотни метров – огонь не мог перейти от одного источника.

Как рассказали соседи пострадавших, дома загорались одновременно и очень быстро. Никто не успевал отреагировать, потому что как правило, хозяева находились на работе – была середина рабочего дня, понедельник.

Из-за ветреной погоды и частой застройки в этом районе огонь перекидывался на соседние дома. Поэтому жители ближайших к пожару домов звали на помощь – выносить все, что попадается под руку. Вещи были свалены в большие кучи, которые постепенно росли на улицах. Документы, деньги и домашних животных жители держали на руках.

Сил одних пожарных не хватало – к тушению домов подключились полицейские и добровольцы. Если оцепления вокруг пожара не было, его тушили сами жители с помощью ведер. Обитатели не затронутых огнем домов готовились к столкновению с пожаром – поливали крыши водой из шлангов, забирали семьи и увозили все вещи, которые помещались в машину.

Локализовать пожар удалось только к 19:00. Над районом продолжала работать авиация, в центр Ростова были стянуты все силы города: МЧС, скорая, военные и автобусный парк, который увозил погорельцев в центры помощи пострадавшим. Там людям предлагали ночлег, еду, воду и одежду – у многих не осталось даже этого.

Небольшая группа пострадавших осталась на месте пожара на всю ночь. Они ждали каких-то новостей от городских властей и пытались увидеть, что осталось от их домов. Кто-то тушил дымящиеся руины.

Следующим утром местные жители собрались вместе у оперативного пункта, где оформляли справки на получение единовременной помощи и восстанавливали утраченные документы. Они показывали друг другу фотографии того, что осталось от их домов: ворота, стены или пустая земля.

– Я всю свою жизнь помогала людям. Я перечисляла деньги на операцию детям или собирала средства семьям, которые лишились кормильца. А теперь осталась без дома и мне самой нужна помощь", – говорит Евгения. Она сидит в домашней одежде и тапочках, также, как и соседи вокруг нее. Все, что женщина успела взять, помещается в небольшой пакет из "Ашана", который она бережно прижимает к ногам. "В доме, которого больше нет, родилась я, моя дочь и внуки. И я не понимаю, как могло случиться, что теперь у меня нет дома.

Все, что у меня есть – это домашний халат, тапочки и носки

​– Сколько раз мы сообщали о том, что горим. Третий пожар за три недели! И все, что теперь у меня есть – это домашний халат, тапочки и носки, которые мне сейчас дала соседка!" – кричит Марина. Ее дом находился в переулке Чувашский, этого квартала больше нет.

– Я три раза писала Путину по поводу расселения, ни разу мне никто не ответил. Сколько раз нам обещали переселить всех? И кто-нибудь что-то делал? Только предлагали продать свою землю за какие-то копейки, за которые я даже квартиру на окраине не куплю. А сейчас вот ни то что дома или документов, даже одежды у меня больше нет", – отвечает ей женщина, укутанная в одеяло, взятое из оперативного штаба.

В Ростове-на Дону собирают подписи под петицией с требованием отставки главы администрации Валерия Кушнарева. Кроме того, горожане выступают против празднования Дня города, требуя отправить выделенные на него средства пострадавшим от пожара людям.

Активистка "Открытой России" из Ростова-на Дону Анастасия Шевченко рассказала Радио Свобода, что на месте пожара в центре города давно планировалось строительство высотных домов и отеля:

Застройщики неоднократно приходили к людям, требовали, чтобы те продали дома за бесценок

– Понятно, что это было выгодно застройщикам. И эти застройщики неоднократно приходили к людям, требовали, чтобы они продали за бесценок свои дома. И администрация туда выезжала, но просто ничего не делали. И из-за равнодушия получилось, что сгорел целый квартал, – говорит Шевченко. – Сейчас там строится жилой комплекс. На самом деле, это самый центр города, близко к набережной, очень хорошее место, где уже давно хотели строить и отель, и торговый центр. Я думаю, со временем так и будет, в любом случае построят, но просто решили такими варварскими методами расчистить территорию, –считает активист "Открытой России". Люди жаловались на угрозы за несколько дней до пожара.

Точное название кампаний-застройщиков пока неизвестно. Но, по словам Анастасии, в городе ходят слухи, что один из руководителей этих компаний экстренно улетел из России:

Понятно, что застройщики общаются с администрацией города, но это на уровне домыслов

– Понятно, что застройщики общаются с администрацией города, но это всё на уровне домыслов. Однако люди, которые ходили по домам, говорили, что они пришли от мэра города Виталия Кушнарева, от администрации города, – рассказала Анастасия Шевченко. Она полагает, что расследование причин пожара будет спущено "на тормозах":

– Я фактически уверена, что ничего не расследуют. Потому что начали уже говорить, что это свалка загорелась, что якобы вспыхнул дом заброшенный вообще в другом районе, но, мол, был такой жаркий день с сильным ветром... А ведь пострадали не только дома,человек погиб на пожаре. У нас был снегопад – погибли люди, был потоп в городе –погибла девочка, вот сейчас пожар – погиб мужчина, но ничего не сделано, никто не наказан.

Защитник памятников истории и культуры из Ростова-на-Дону Александр Сушков рассказал Радио Свобода, что это не первый поджог в городе: недавно в результате пожара на Боготяновском спуске в Ростове-на Дону (это также исторический центр города) сгорели несколько деревянных домов. Защитники памятников культуры не раз обращались в администрацию города с просьбой создать на этом месте историко-туристический объект. Здесь, в частности, расположено здание первого городского водопровода, построенное в XIX веке. В администрации города ответили положительно, отметив, что нужно решить ряд имущественных вопросов: неподалеку расположены несколько ветхих деревянных домов. По словам Александра Сушкова, к жителям этих домов приходили люди, которые предлагали им освободить дома за смехотворные компенсации. Жильцы съехать отказались, и дома на Боготяновском спуске сгорели. Позднее ситуация повторилась и на Театральном, говорит Сушков:

Людям говорили – если не согласитесь, будете "гореть синим пламенем"

– Там также находится большое количество ветхих застроек, тоже очень старых, в том числе те, которые, правда, памятниками не являются, тем не менее, это исторически тоже центр Ростова. И совершенно открыто по телевидению очень многие жильцы говорили, что к ним незадолго перед пожаром приходили очень странные люди и тоже делали странные предложения – пытались им буквально копеечную компенсацию предлагать и намекали на то, что им отсюда нужно убираться. Им говорили: "Смотрите, если вы не согласитесь, то будете гореть синим пламенем", буквально так произносилось, –рассказывает Александр Сушков.

По его словам, местные власти категорически отрицают связь с застройщиками, которые могут быть причастны к серии поджогов:

У нас огромное количество застройщиков, в том числе, и из Москвы, которые ведут себя экспрессивно

– На самом деле, застройщиков в Ростове очень много. В нашем городе это ярко выраженная тенденция –огромное количество застройщиков, в том числе и из Москвы, которые ведут себя экспрессивно. Московские деньги уже не помещаются в Москве, они начинают расползаться по России, – говорит Сушков. – По словам губернатора Василия Голубева, он этих людей не знает. Но совершенно очевидно, этих людей выявят после того, как МЧС заявило, что это привнесенный источник пожара – было слишком много свидетелей, – уверен Сушков. – По плану, там собирались строить многоэтажки, причем эта тенденция – застройка многоэтажками побережья Дона – не устраивает практически никаких архитекторов. Потому что по всем нормам, по всем градостроительным планам застройка высотками берега Дона категорически недопустима. Тем не менее, это происходит. Конечно, это мало кого устраивает и из жителей Ростова, в некоторых случаях это даже создает опасность, потому что сейчас те высотки, которые построены близко к берегу – там же идет водоносный слой, из которого питаются наши родники. Поэтому строить на этих склонах категорически ничего нельзя. И на этом месте как раз тоже хотели построить высотки. Ясно, что это очень коммерчески выгодно, потому что дома с видом на Дон, но в то же время это создает опасность. И вот решили, по всей видимости, это место освободить, – рассказал Радио Свобода защитник памятников культуры из Ростова-на-Дону Александр Сушков.

В среду глава МЧС России Владимир Пучков поручил губернатору Ростовской области Василию Голубеву и местным властям подготовить проект по полной рекультивации зоны пожара в Ростове-на-Дону. По словам Пучкова, все должно делаться "в открытом режиме с учетом пожеланий жителей города и его пострадавших районов".