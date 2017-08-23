Активиста "Весны" оштрафовали на 150 тысяч рублей за акцию у Смольного

Суд в Санкт-Петербурге назначил активисту движения "Весна" Николаю Артеменко, который вышел с плакатом к Смольному, штраф в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил координатор местного управления движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Артеменко, который вместе с активисткой Анастасией Кадетовой накануне развернул баннер с надписью "Гайд-парк теперь будет здесь", признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.

В понедельник стало известно, что власти Петербурга исключили Марсово поле из списка "гайд-парков", в которых можно проводить акции без специального согласования. Ранее несмотря на этот статус там неоднократно задерживали участников пикетов и митингов.