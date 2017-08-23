Бельгия предупреждала Испанию об опасности имама – организатора теракта

Власти Бельгии предупреждали Испанию о связях одного из организаторов теракта в Барселоне с джихадистами. Как сообщает испанская газета El Pais, имам Абдельбаки эс-Сати попал под подозрение бельгийских спецслужб во время прошлогодней поездки в Брюссель. В каталонской полиции тогда получили запрос, но не нашли доказательств причастности имама к терроризму.

Следствие полагает, что подозреваемый в организации теракта выходец из Марокко погиб при взрыве в каталонском городе Альканар. Там, по данным полиции, экстремисты готовили бомбы для теракта – в доме, где произошел взрыв, нашли более сотни баллонов с газом.

Теракт в Барселоне произошёл 17 августа. Фургон на большой скорости въехал в толпу на оживленной пешеходной улице. Погибли 15 человек, более 100 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

В подготовке атаки участвовали 12 человек. Задержаны трое, шестеро были убиты после нападений в Барселоне и Камбрильсе, двое погибли при взрыве в жилом доме в городе Альканар за день до теракта в Барселоне. По данным спецслужб, группировка готовила взрыв у собора Саграда Фамилия – главной туристической достопримечательности Барселоны.