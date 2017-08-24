"Узник Болотной" Иван Непомнящих вышел на свободу

Иван Непомнящих, осужденный по так называемому "Болотному делу", вышел на свободу из ярославской колонии. Об этом сообщается в Фейсбуке фонда "Общественный вердикт". Непомнящих освобождён прямо из штрафного изолятора, куда его поместили за трое суток до окончания срока лишения свободы.

22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Ивана Непомнящих к двум с половиной годам лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти на Болотной площади 6 мая 2012 года. Осужденный, которого несколько раз помещали в штрафной изолятор, жаловался на избиение сотрудниками колонии.

По инициативе руководства колонии Непомнящих был назначен административный надзор. Он предполагает дополнительное ограничение прав и свободы осужденного, который уже понес наказание. Суд запретил Непомнящих после освобождения из колонии участвовать в массовых мероприятиях и находиться вблизи мест их проведения. Ему также запрещено покидать место жительства с 10 часов вечера до 6 утра и выезжать за пределы Московской области. Фонд "Общественный вердикт" обжаловал это решение.

Власти квалифицировали события на Болотной площади 6 мая 2012 года как массовые беспорядки. Правозащитники считают, что столкновения были спровоцированы властями, и объявили всех "узников Болотной" политзаключенными.