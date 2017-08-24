В Татарстане кадету за избиения во время уроков выплатят 18 тысяч рублей

В Татарстане воспитаннику Васильевской кадетской школы-интерната за избиения во время уроков выплатят 18 тысяч рублей. Такое решение вынес суд города Зеленодольск. Мама потерпевшего кадета назвала присужденную сумму "мизерной" – она просила взыскать со школы 85 тысяч. Решение суда будет обжаловано, сообщила правозащитная организация "Зона права".

Воспитателя Васильевской кадетской школы Олега Анемподистова, который, по версии следствия, избивал и оскорблял кадетов-шестиклассников, в мае приговорили к году исправительных работ. Позднее ему на два месяца сократили наказание.

В 2016 году в Воронеже был осужден директор местного кадетского корпуса Александр Голомедов. Его признали виновным в бездействии в ответ на сообщения о неоднократных случаях сексуального насилия в отношении воспитанника учреждения. Голомедова приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей и освободили от наказания "в связи с актом амнистии".