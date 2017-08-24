По делу о нападении в Сургуте задержаны около 10 человек

В Сургуте в связи с нападением на прохожих 19 августа задержаны как минимум 10 человек, двоим из них – уроженцам Дагестана – уже предъявлены обвинения по статье о пособничестве терроризму. Об этом Радио Свобода сообщили источники в местной мусульманской общине, а также источники, близкие к следственным органам.

Помимо предполагаемых "пособников" нападавшего, полицейские, как стало известно Радио Свобода, также задерживают тех, кто просто его знал. В частности, в ночь на 21 августа был задержан 19-летний Наимжон Икромов, который учился на одном курсе с преступником. В квартире семьи Икромова прошел обыск. Сутки родственники молодого человека не знали, что с ним происходит. Позднее Икромов сообщил о пытках. Еще через день его приговорили к 15 суткам административного ареста по обвинению в "хулиганстве". Адвокат Наимжона Икромова объясняет это тем, что у следствия на молодого человека "совершенно ничего не было". Где находится Икромов, до сих пор неизвестно. Адвокат опасается, что на него оказывают давление.

Жертвами нападения в Сургуте 19 августа стали семь человек, они были госпитализированы с ножевыми ранениями. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По данным Следственного комитета, нападение совершил 19-летний Артур Гаджиев. Он был убит при попытке задержания. В МВД заявили, что преступник оказывал сопротивление полицейским.

Несмотря на то что ответственность за нападение в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", российские правоохранительные органы пока официально не признали произошедшее терактом – уголовное дело возбуждено по статье о "покушении на убийство". В Кремле нападение в Сургуте пока никак не прокомментировали.

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