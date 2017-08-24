Суд в Испании освободил еще одного подозреваемого по делу о теракте

Национальный суд Испании освободил из-под стражи второго из четырех подозреваемых в причастности к теракту в Барселоне из-за отсутствия доказательств. Паспорт задержанного будет конфискован, его также обяжут каждую неделю отмечаться в суде до окончания следствия.

Задержанный Сал Эль-Кариб работал кафе в каталонском городе Риполь. По данным полиции, именно там сформировалась экстремистская ячейка, организовавшая теракт. Сотрудник кафе попал под подозрение, поскольку следователи обнаружили, что он купил билеты на самолет для некоторых членов группировки.

Теракт в Барселоне произошел 17 августа: фургон на большой скорости въехал в толпу на оживленной пешеходной улице. Погибли 15 человек, более 100 – получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным испанской полиции, теракт готовила группа из 12 человек. Они планировали устроить взрыв у главной достопримечательности Барселоны – собора Саграда Фамилия.