В Тюмени координатор штаба Навального арестован за агитсубботник

Суд в Тюмени арестовал на семь суток Александра Куникловского, координатора регионального штаба Алексея Навального. Как сообщил сам активист в твиттере, он был признан виновным в нарушении правил организации митинга за агитационный субботник 8 и 9 июля.

Агитационный субботник прошел 8 и 9 июля во многих городах России. За несколько дней до мероприятия полиция изымала газеты и листовки из штабов Навального якобы для проверки на экстремизм. Сам Навальный, глава его федерального штаба Леонид Волков и глава московского штаба Николай Ляскин были оштрафованы на 850 тысяч рублей. Суд признал субботник" скрытой формой публичного мероприятия".

