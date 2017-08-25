Хабаровск: обвиняемые в убийствах животных получили реальные сроки

Суд в Хабаровске вынес приговор по делу двух девушек и молодого человека, обвиняемых в жестоком обращении с животными, а также в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает "Интерфакс".

Алена Савченко приговорена к четырем годам и трем месяцам колонии общего режима. Алину Орлову суд отправил в колонию на три года и десять дней.Третий подсудимый Виктор Смышлеев получил три года колонии, его признали виновным только в возбуждении ненависти либо вражды.

Сторона обвинения просила дать девушкам по шесть лет лишения свободы и три года Смышлееву. Орлова и Савченко признали вину.

По версии следствия, летом 2016 года несовершеннолетние девушки покалечили и убили не менее 15 животных и птиц, а сделанные при этом снимки размещали в интернете. Также они совместно с 18-летним молодым человеком сняли видеоролики, в которых следователи усмотрели признаки преступлений по двум другим статьям.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в октябре прошлого года в соцсетях появились записи о двух студентках из Хабаровска, которые издеваются над бездомными животными с фотографиями изувеченных тел кошек и собак.