Режиссер Вырыпаев призвал перестать "пиарить" власти России 

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев выступил в поддержку я художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В своем отрытом письме, опубликованном в пятницу, Вырыпаев призвал деятелей культуры перестать поддерживать и "пиарить" действующие власти России.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Серебренникова под домашний арест. Европейская киноакадемия призвала российские власти "немедленно освободить" Серебренникова. В поддержку режиссера выступили российские театральные и общественные деятели, а в день заседания несколько сотен человек пришли поддержать режиссера к зданию Басманного суда в Москве.

Следствие считает, что режиссер организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия", после чего пытался уничтожить часть доказательств. Серебренников отвергает обвинения в свой адрес. По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Показания против Серебренникова дали Итин и Масляева.

