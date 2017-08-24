Европейская киноакадемия потребовала освободить Серебренникова

Европейская кинокадемия выразила "глубочайшую озабоченность" в связи с заключёнием под домашний арест российского режиссёна Кирилла Серебренникова. Более двух десятков членов академии подписали призыв к российским властям "немедленно освободить" Серебренникова.



В обращении, опубликованном на сайте Европейской киноакадемии, арестованный назван "одним из наиболее известных" театральных и кинорежиссёров. Его работы были награждены отмечены академией в 2013 году (фильм "Измена") и в 2016 (фильм "Ученик"). Работы Кирилла Серебренникова участвовали в Каннском и Венецианском кинофестивалях, а также в кинофестивале в Локарно.

В открытом письме членов Европейской киноакадемии отмечается, что есть основания считать арест Серебренникова "политически мотивированным". Российский режиссёр должен быть освобоождён немедленно и без предварительных условий и ему должны быть гарантированы свобода передвижения и свободы творчества, говорится в обращении Европейской киноакадемии.