"Гоголь-центр" позвал зрителей на суд по мере пресечения Серебренникову

Представитель "Гоголь-центра" пригласила зрителей прийти в Басманный суд Москвы, чтобы поддержать художественного руководителя театра, режиссера Кирилла Серебренникова. "Приходите. Это важно", написала в Фейсбуке пресс-секретарь театра Дарья Аленина.

Кирилл Серебренников был задержан накануне в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву, где ему официальнобыло предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он помещён в изолятор временного содержания на улице Петровка, 38. Сегодня суд должен избрать меру пресечения режиссёру.

По версии следствия, Серебренников организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Сам режиссер отверг обвинения, назвав их "абсурдными". Своё задержание Серебренников считает "показательным", так как он не пропускал ни одной встречи со следователем и не видит смысла "ехать за ним девять часов в одну сторону, а затем возвращаться еще девять часов".

Российские общественные и культурные деятели выступили в защиту Серебренникова, они призвали не помещать режиссера под арест. Петицию на сайте Change.org с требованием прекратить уголовное преследование режиссёра по "политическим мотивам" подписали уже более 12 тысяч человек.

По делу о хищениях в "Седьмой студии" проходят ее бухгалтер Нина Масляева и генеральный директор Юрий Итин, а также бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. 9 августа Масляева в суде обвинила Серебренникова и Малобродского в попытке присвоить часть денег, выделенных из бюджета в 2014 году. По этому делу объявлена в розыск Екатерина Воронова - исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", сообщили в Следственном комитете.