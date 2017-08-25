Россия передала следствию новые данные о крушении "Боинга" в Донбассе

Россия передала дополнительные данные радаров международной следственной группе, которая занимается делом об обстоятельствах крушения пассажирского "Боинга" в небе над Донбассом три года назад. Об этом сообщила прокуратура Нидерландов.

Новые сведения и инструкции для их расшифровки были переданы по запросу голландской прокуратуры, поскольку данные о радиолокационном контроле, которые Россия предоставила в 2016 году, были непригодными для анализа. Их формат не соответствовал установленным международными стандартам, говорится в сообщении.

Самолет Малайзийских авиалиний был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. 195 из них были подданными Нидерландов.

Уголовное расследование, проведенное Международной следственной группой, пришло к выводу, что самолет был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук". По версии следствия, вооружение доставили из России. Ракета была выпущена из зоны, подконтрольной сепаратистам на востоке Украины. Имена виновных пока не названы, следствие продолжается. Москва отрицает причастность к крушению "Боинга".