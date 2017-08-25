По факту смерти Ивана Скрипниченко, избитого на месте убийства Бориса Немцова 15 августа, начата проверка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Активист, которому на Большом Москворецком мосту сломали нос, 23 августа умер в московской больнице, куда его отправил врач районной поликлиники на операцию по исправлению носовой перегородки. Официально причина смерти не называется, по предварительным данным, у активиста оторвался тромб. Ивану Скрипниченко было 37 лет, он работал монтажером на телевидении.

Нападение произошло вечером 15 августа, когда Скрипниченко находился на мосту. К нему подошел мужчина и попытался с ним заговорить. Активист отвернулся, и мужчина ударил его кулаком в нос. По свидетельствам очевидцев, нападавший крикнул Скрипниченко: "Ты что, Путина не любишь?"

Пострадавшего увезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему диагностировали перелом носа. После осмотра Скрипниченко поехал домой и написал заявление в полицию. Жена Ивана Скрипниченко Ольга рассказала Радио Свобода, что официальная причина смерти ее мужа станет известна чуть позже:

Возможно, оторвался тромб, возможно, из-за травмы

– Врач сказал, что оторвался тромб, возможно, из-за травмы, возможно, нет. Они пока не знают. Вот так мне сказали. Сегодня после обеда должна быть официальная экспертиза. Это случилось 15 августа. Потом все было хорошо. Он сходил в травмпункт, сделали рентген. Сказали, что сотрясения вроде нет. Ну, как наши врачи – я не знаю, как они делают. Он пошел в больницу исправлять травму носа. Сказали, что эта операция получаса, что это не страшно. А после того, как сделали, стало плохо. И он умер в больнице.

Ольга и Иван были женаты 3 года, детей у них не было. По словам Ольги, она была против дежурств Ивана на Немцовом мосту, но для него это было делом принципа:

Это было очень важно для него

– Это было очень важно для него. Сколько я с ним ругалась, чтобы он туда не ходил. Сколько раз я с ним ругалась, что не надо. Он говорил, что он честный человек, что он не может не ходить, что важно сохранять память, – рассказала Ольга Скрипниченко.

Соратник Ивана Скрипниченко Андрей Моргулев уверен, что хотя медицинского заключения о причинах смерти пока нет, гибель Ивана так или иначе связана с злополучным ударом:

– Именно по этой причине он оказался в больнице для исправления перегородки, куда его направил лор из районной поликлиники. Была ли это неудачная операция, или обнаружились скрытые последствия этого удара – в любом случае, это все равно связано с этим нападением, – полагает Моргулев.

Друг и соратник Ивана Скрипниченко Сергей Киреев поделился с Радио Свобода подробностями нападения на защитника Немцова моста: по его словам, вечером 15 августа, Скрипниченко оказался там случайно, это было не его дежурство:

Мужчина был одет в военную форму, говор у него был специфический

– Он был там не в свою смену. Он проходил мимо. Он был одет в рок-н-ролльную одежду. У него была кожаная широкополая шляпа, майка с надписью Led Zeppelin. На мосту он столкнулся с парочкой. Ваня весил килограмм около 70, а это были мужчина высокого роста килограмм под 100 и женщина с ним, – говорит Киреев. – Мужчина был одет в армейскую форму, говор у него был такой специфический. Возможно, что это был человек из Донецка или Луганска. Завязался острый нелицеприятный разговор. Мужчина стал проявлять агрессию, сорвал с Вани шляпу и выкинул на лестницу. Ваня забрал шляпу, вернулся. И тут он пропустил удар в лицо, в область носа. Ваня был боксер, разрядник по боксу. Этот удар, тем не менее, застал его врасплох. И плюс еще разница в весе. В общем, Ваня оказался на земле, пошла кровь. Асфальт в том месте, где он упал, был забрызган кровью. Потом Ваня поднялся и ушел с моста, – рассказывает Сергей Киреев.

Позднее, по его словам, Скрипниченко обратился в НИИ Склифосовского, где ему оказали первую помощь. Там ему сделали томографию, и 16 августа отпустили домой. После этого, говорит Киреев, Скрипниченко чувствовал себя нормально, ни на что не жаловался, но отмечал, что под глазами у него сильные гематомы. Он встретил приехавших из отпуска жену и тещу и собирался ехать к своим родителям в Миасс на три недели. Он решил обратиться в свою районную поликлинику, 22 августа пошел к лору, и его направили в 29-ю больницу на операцию:

Ни видео, ни фото этого мерзавца у Вани не было

– 22-го ему сделали коррекцию носа, – вспоминает Киреев. – Он не звонил и не выходил на связь. Его родные узнали, что он умер 23-го числа в этой городской больнице №29 в нейрореанимации в районе 3 часов утра. Официальной причины смерти пока нет. Насчет обращения в полицию – сразу после избиения он обратился в отделение полиции "Китай-город". Он пришел туда с документами. Он снял побои. Те документы, которые ему дали в Склифе, он им принес, "справку об обращении". Ни видео, ни фото этого мерзавца у Вани не было, к сожалению, не успели его снять и те, кто находился рядом. Что в реальности случилось – или это последствие удара, или это врачебная ошибка – к сожалению, никто не знает, – рассказывает Сергей Киреев.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. В ту же ночь на месте убийства оппозиционера был создан народный мемориал, который впоследствии неоднократно разоряли сотрудники коммунальных служб и прокремлевские активисты. Надежда Митюшкина из движения "Солидарность" рассказала Радио Свобода, что защитники моста довольно часто становятся объектами травли и агрессии со стороны обычных прохожих:

Пьяные, агрессивные люди проходят через каждое дежурство

– Пьяные, агрессивные люди подходят почти через каждое дежурство. Они просто идут мимо мемориала, – говорит Матюшкина. – Чаще всего идет какая-то подвыпившая компания или подвыпивший одиночка. Его что-то цепляет, и начинается. Иногда агрессию проявляют сразу, говорят гадости про Бориса, про нас. Ситуации по-разному развиваются. Я всем своим в "Солидарности" говорю, что при малейшем проявлении даже агрессивного тона сообщайте, что вызываете полицию. Иногда помогает, если человек не один, и есть люди потрезвее. Они просто его уводят. Несколько раз начинались драки. Слава богу, один раз человек был сильно пьян, другой раз удалось отвлечь того, кто нападал. Но это происходит довольно часто, – говорит Надежда Митюшкина.

Больше всего неприятностей, по словам активистки, защитникам моста доставляют прокремлевские активисты из движения SERB:

– Они приходят по-другому. Они приходят группой. Они приходят со своим Брумелем, это депутат от Замоскворечья, с камерой. Что-нибудь порвут обязательно. Я в оппозиционном движении с 2008 года. У нас много разных ситуаций возникало и на митингах, и на пикетах. Я прекрасно знаю, что пострадают, скорее всего, наши.

Надо беречь людей. Так всегда говорил Борис Немцов

– Я всем своим твержу, – говорит Надежда Митюшкина, – если приходит пьяный, пока он идет мимо, старайтесь не зацепить его даже глазами. Не смотрите в глаза. Если есть шанс, что он пройдет мимо, то пусть лучше пройдет мимо. Какие-то простые правила. Не надо ввязываться в разговоры, когда это явный троллинг. Над беречь людей. Так всегда говорил Борис Немцов. Наверное, именно поэтому он и был нашим лидером. Для нас это очень важный момент, – рассказала активистка движения "Солидарность" Надежда Митюшкина.

ТАСС сообщил в пятницу, что причиной смерти Ивана Скрипниченко стала болезнь сердца – кардиомиопатия. "По предварительным данным, смерть наступила в результате кардиомиопатии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", – цитирует агентство старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлию Иванову.