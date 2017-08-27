Власти Ульяновской области оказывают давление на протестующих

Власти Ульяновской области применяют меры административного и информационного давления в отношении участников голодовки, которые выступают против строительства китайского цементного завода в экологически чистом районе области. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Акция протеста началась 22 августа. Протестующие живут в палаточном городке около поселка Солдатская Ташлá. В первые дни протеста число участников голодовки достигало 10 человек, однако теперь во избежание вреда здоровью активисты решили голодать по очереди. Председатель регионального правительства Александр Смекалин направил письмо руководителю местного МВД, где сообщает, что информация о голодовке недостоверна, и просит провести проверку в связи с "распространением заведомо ложной информации" и "нагнетанием социальной напряженности". Представитель агентства госимущества и земельных отношений Ульяновской области Татьяна Соловей также обратилась в полицию с жалобой на то, что протестующие незаконно используют земли сельскохозяйственного назначения, так как разбили на них палаточной лагерь и установили плакаты.

Пресс-секретарь главы региона Антон Грищенко ранее написал в фейсбуке, что палаточный лагерь свернут и протест окончен, хотя это противоречит двум упомянутым обращениям и не соответствует действительности, поскольку акция продолжается. Попытки дискредитации участников голодовки предпринимались с самого начала. В частности, людей обвиняют в том, что голодовка проводится в интересах конкурентов потенциального инвестора.

Соглашение о строительстве цементного завода с китайской корпорацией "Аньхой Конч" было подписано в августе 2015 года. Предполагаемый объем инвестиций – 500 миллионов долларов. Завод планируется разместить недалеко от крупнейшего месторождения известняка. Для добычи сырья открытым способом придется постепенно вырубить около 800 гектаров леса.

Когда начались протесты, заместитель гендиректора компании "Конч Цемент Волга" Нансун Тун сказал, что понимает опасения активистов, которые опасаются экологического ущерба. "У нашей корпорации 300 цементных заводов по всему миру, и она не будет рисковать репутацией из-за одного завода", – заявил Тун. По его словам, компания готова совместно с жителями выбрать другую площадку для строительства, однако, как он отметил, "Конч Цемент Волга" является государственной компаний, и окончательное решение зависит от властей.

Участники голодовки требуют встречи с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, но тот встретился не с протестующими, а с группой других местных жителей, которые поддерживают китайский проект из-за новых рабочих мест и налоговых отчислений.