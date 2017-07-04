"Пекин помогает Путину с Трампом"

Председатель КНР Си Цзиньпин, во вторник в Кремле награжденный Владимиром Путиным орденом Святого апостола Андрея Первозванного, заявил, что никакие изменения обстановки в мире не могут повлиять на хорошие отношения Китая и России. Насколько важной и знаковой оказалась встреча Путина и Си, состоявшаяся за несколько дней до важнейшего саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, где обоим лидерам предстоят очень непростые разговоры с президентом США Дональдом Трампом? И так ли хороши сегодняшние отношения Пекина и Москвы, как уверяют Путин и Си?

Си Цзиньпин стал третьим иностранцем, и третьим лидером восточного государства, награжденным орденом Андрея Первозванного. До него этой чести удостоились лишь Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. Путин и Си Цзиньпин за два дня визита китайского лидера в Москву подписали несколько десятков соглашений в области финансов, энергетики, транспорта и даже кино-и телепроизводства. Например, в Китае уже в этом году должен появиться российский телеканал "Катюша", который будет вещать на русском языке, с китайскими субтитрами. Путин и Си договорились создать совместный фонд для инвестирования во взаимные проекты. На начальной стадии туда будет вложен один миллиард долларов - с преобладанием капитала китайской стороны.

Однако большая мировая политика на этой встрече оказалась важнее двусторонних финансовых и культурных связей, даже с учетом того, что все усилия Пекина сейчас сосредоточены на реализации китайского глобального экономического проекта "Один пояс – один путь", концепция которого, кстати, была подвергнута косвенной критике Владимиром Путиным во время его последнего визита в КНР в мае этого года.

О подоплеке последних политических договоренностей президента России и председателя КНР в интервью Радио Свобода рассуждает политолог-китаист, руководитель Школы востоковедения при Высшей школе экономики в Москве Алексей Маслов:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F331552923&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

​- Поездка Си Цзиньпина в Москву была запланирована давно, и, тем не менее, насколько случайно то, что она произошла за несколько дней до важнейшего саммита лидеров стран "большой двадцатки" в Германии?

- Это абсолютно неслучайно, хотя часто довольно Си Цзиньпин делает такое формальное заграничное турне перед важными событиями и встречами, так случилось и перед прошлой встречей "двадцатки". Но сейчас сторонам было принципиально, чтобы Россия и Китай согласовали позиции, как минимум, по двум вопросам. Во-первых, по Северной Корее. Судя по всему, на саммите G-20 Москва и Пекин выступят с консолидированной позицией и заявят, что у них есть, как минимум, план невоенного решения конфликта. И здесь очень важно, что впервые этот план прозвучал не просто на встрече Си Цзиньпина и Путина, а прозвучал впервые от российской стороны, и Китай как бы его формально поддержал. То есть России теперь тоже дано место под солнцем в решении этой проблемы. Второй момент – это то, что стороны выразили общую позицию по Сирии и по Украине. Потому что это будет крайне болезненная тема в Гамбурге – события на Украине. Сегодня было заявлено, что Пекин, по сути дела, поддерживает российскую позицию по Украине. Вот именно ради этого, на мой взгляд, сейчас и происходила политическая часть встречи. Все остальное – это уже вторичные моменты.

- А насколько председателю Си важны предстоящие встречи и переговоры в Гамбурге в конце недели? Причем встречи именно не только его? Или главное для Си Цзиньпина – собственные планы, но не чужие?

- Главный план вообще сейчас для КНР, и для Си Цзиньпина лично – это продвижение концепции, как стали ее сейчас официально называть, "Пояс и путь". Хотя формально это общекитайский проект, но в реальности это буквально личные амбиции, личный проект Си Цзиньпина. От его успешности зависит то, насколько удачно пройдет 19-й съезд Компартии Китая, намеченный на осень этого года. Потому что в Китае есть и оппозиция тем решениям, которые продвигаются в рамках проекта "Один пояс – один путь". Недовольные говорят о слишком больших затратах, капиталовложениях за рубеж с неочевидной отдачей и с очень большими операционными расходами. Если страны, которые будут участвовать в саммите "двадцатки", поддержат, или хотя бы выразят одобрение идеям Си Цзиньпина о реконструкции инфраструктур в мире (что китайцы потом обязательно представят как полную поддержку всех их проектов), вот тогда G-20 в известной степени будет выиграна Си Цзиньпином. Если же прозвучит критика, или, по крайней мере, со стороны мировых лидеров будет умолчание, тогда, конечно, у Китая появится много новых проблем.

Потому что, хотя часто говорят, что "Пояс и путь" – это проект инфраструктурный, что правильно, там все равно очень большую роль играют банковско-финансовые отношения, продвижение юаня в качестве расчетной валюты. Это, в том числе, и продвижение китайских компаний за рубеж, то есть, по сути дела, захват целого ряда секторов экономики и в США, и в Великобритании, и в Аргентине. В принципе, "Один пояс – один путь" – это прежде всего один из видов экономической экспансии Китая. Что хорошо понимают многие государства, в том числе Индия, которая, например, очень резко выступает против именно такой подачи этого проекта. А Россия, поддерживая отношения с КНР на нынешнем уровне, формально не является частью проекта "Один пояс – один путь". То есть здесь для Пекина важно заручиться поддержкой крупнейших стран мира не только для внешнего продвижения идеи, но, в том числе, и для "внутреннего политического рынка".

- Все вроде бы положительные итоги предыдущего общения Си Цзиньпина с Дональдом Трампом сошли на нет. "Торговое перемирие", в общем, не соблюдается. США собираются продавать Тайваню вооружение, а также Индии - в частности, дроны, с помощью которых индийцы смогут следить за китайской армией в Гималаях. Армия Соединенных Штатов готовится проводить военные учения и с Индией, и с Японией. А Госдеп США только что фактически обвинил КНР в торговле людьми. И много еще что можно вспомнить.

- Это абсолютно предсказуемая ситуация, и не надо быть крупным аналитиком, чтобы еще полгода назад предсказать, что так и случится. Позиции и Китая, и США в этом плане просты. Я напомню, что, если выстроить трехэтапную схему развития отношений Вашингтона с Пекином после прихода к власти Дональда Трампа, все было довольно просто. Сначала Трамп довольно жестко в прямом смысле "наехал" на Китай, критиковал его абсолютно по всем позициям, и за действия в Южно-Китайском море, и за то, что Китай оттягивает рабочую силу и средства, и так далее. Потом был второй этап – некоего кажущегося потепления, когда после встречи Си Цзиньпина и Трампа во Флориде Китаю пришлось пойти на некоторые уступки, например, облегчить допуск американских предприятий к китайскому рынку. И все почему-то сочли, что страны помирились, что все будет хорошо!

А сейчас наступает третий этап. Идея США заключается не в том, чтобы как можно заметнее выйти на китайский рынок (он сегодня и не очень выгоден им, кстати говоря), а в том, чтобы все-таки вернуть свои позиции в регионе Восточной и Юго-Восточной Азии и постоянно держать Китай в напряжении, чтобы лидеры в Пекине никогда не могли успокоиться. Чем больше напряжение Китая, тем, соответственно, меньше у него остается сил на развитие проекта "Пояс – путь". Это единственное, что может по-настоящему угрожать экономической и политической власти США в мире – активное развитие этого проекта. Поэтому, я думаю, все это будет продолжаться, то есть будет идти постоянная пикировка на политическом уровне между США и Китаем, и она будет значительно увеличиваться. А вот экономические отношения будут, не торопясь, постепенно улучшаться и развиваться. И это будет устраивать и американский истеблишмент, и, как ни странно, пока что и китайское руководство.

- А острые проблемы между Вашингтоном и Пекином сейчас удачно помогают Владимиру Путину лавировать в мировой политике? В первую очередь, ему из-за этого может быть легче в Гамбурге через несколько дней?

- Однозначно да! Потому что в целом, специально или случайно, но США очень сильно помогают Путину этими выпадами и эскападами. Ведь помимо, собственно говоря, личных заявлений Трампа и некоторых его советников, в США идет вообще устойчивая антикитайская кампания. Постоянно публикуются статьи и книги о том, что Китай является основной угрозой для мирового порядка, для финансовой устойчивости. КНР обвиняется во всех грехах. И при этом только в прошлом году Китай за счет слияния и поглощений в индустрию США вложил 56 миллиардов долларов. С учетом того, что, по приблизительным подсчетам, общий объем накопленных инвестиций Китая в России еще с 1991 года – это всего 40 миллиардов. То есть за год Китай вложил больше в США, чем в Россию со времен распада СССР.

За год Китай вложил больше в США, чем в Россию со времен распада СССР

Но Китай покупает в США лишь то, что ему там позволено покупать. Это, например, большая доля на рынке видеодистрибуции, это гостиничные сети. Но эти действия в любом случае вызывают крайне негативную антикитайскую реакцию в США. Поэтому Китай, конечно же, чувствует себя обиженным, и здесь, на этой почве блестяще работает российская дипломатия! Потому что, по большому счету, Россия позитивного предложить КНР не может ничего. Конечно, на словах Москва много раз предлагала Китаю крайне амбициозные проекты, но пока что мы видим, что осуществления их нет. А вот работать на "антиамериканском факторе" в Кремле хорошо научились, причем чем дальше, тем лучше, это всегда очень удачно получается. И наконец, Путин все время по сути поддерживает китайский тезис о новом миропорядке, многополярности, о новых правилах игры, где все страны получают свое место под солнцем. Поэтому, на мой взгляд, и США в известной степени сами работают на Путина, ругаясь с Китаем.