Волкер: "заморозка" конфликта в Донбассе грозит России изоляцией

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что конфликт в Донбассе обостряется. Решение же Кремля "заморозить" ситуацию и жить под санкциями оценивает как ошибочное. Об этом Волкер сказал в воскресенье в интервью британскому изданию The Financial Times .

По мнению американского дипломата, нерешенный конфликт на востоке Украины не даст наладиться отношениям между Россией и США. Он отметил, что в Вашингтоне всерьёз рассматривают вопрос о поставках летального оружия Киеву.

Волкер вновь призвал Россию соблюдать минские соглашения. Ранее после посещения Донбасса американский дипломат назвал бесспорным факт присутствия России в зоне конфликта, а саму ситуацию в регионе – "горячей войной".

С 25 августа в связи с началом учебного года в Донбассе действует "школьное перемирие". Уже через несколько часов после его объявления Киев и пророссийские сепаратисты заявили о нарушениях режима прекращения огня.

По данным ООН, за три года войны на востоке Украины погибли около 10 тысяч человек, почти 24 тысячи человек получили ранения. Запад и Украина обвиняют Россию в поддержке сепаратистов в Донбассе. Кремль отрицает свое вмешательство в вооруженный конфликт на востоке Украины.