Кейт Бланшетт и 30 западных артистов призвали освободить Серебренникова

Более тридцати деятелей культуры из разных стран подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинения против него авторы петиции считают "сомнительными", а домашний арест – "непропорциональной мерой".
Сбор подписей под обращением организовал немецкий режиссер Томас Остермайер. В открытом письме уголовное дело назвали попыткой "заставить замолчать международно признанного режиссера". Среди подписавших петицию – актрисы Кейт Бланшетт и Нина Хосс.
23 августа Басманный суд Москвы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест по обвинению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В защиту режиссера выступили театральные и общественные деятели в России и за ее пределами.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.