Кейт Бланшетт и 30 западных артистов призвали освободить Серебренникова

Более тридцати деятелей культуры из разных стран подписали обращение к президенту России Владимиру Путину с требованием прекратить преследование российского режиссера Кирилла Серебренникова. Обвинения против него авторы петиции считают "сомнительными", а домашний арест – "непропорциональной мерой".

Сбор подписей под обращением организовал немецкий режиссер Томас Остермайер. В открытом письме уголовное дело назвали попыткой "заставить замолчать международно признанного режиссера". Среди подписавших петицию – актрисы Кейт Бланшетт и Нина Хосс.

23 августа Басманный суд Москвы отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест по обвинению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В защиту режиссера выступили театральные и общественные деятели в России и за ее пределами.