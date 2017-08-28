Киев требует от Москвы сообщить о местонахождении Станислава Клыха

Киев потребовал от Москвы сообщить о местонахождении осужденного в России гражданина Украины Станислава Клыха. Соответствующее письмо уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская направила российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. В письме Лутковская просит также назвать причину госпитализации Клыха и сообщить о состоянии его здоровья. Москалькова уже заявила, что "для решения поставленных вопросов" она дала поручение обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Клых приговорен в России к 20 годам колонии – в мае его признали виновным в участии в военных действиях против федеральных сил во время чеченской войны в 1994 году. Клых отвергает обвинения. 26 августа стало известно, что осужденного перевели из тюрьмы в больницу, однако в какое именно медицинское учреждение госпитализировали гражданина Украины, ФСИН не сообщила. Илье Новикову, адвокату Клыха, известно лишь, что его подзащитный находится в одной из больниц в Челябинской области.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Станислава Клыха политическим заключенным.