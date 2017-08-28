Тропический ураган "Харви" движется в сторону штата Луизиана, где уже введено чрезвычайное положение. Об этом сообщил в понедельник телеканал Си-Эн-Эн. В ближайшие дни в Техасе и Луизиане ожидается выпадение рекордного количества осадков. В результате дождей сильные наводнения произошли в городе Хьюстон (Техас).

По словам мэра Сильвестра Тернера, около 5,5 тысяч человек находятся в убежищах и, как ожидается, число это существенно возрастет. Мэр сообщил, что пострадавшим нужна одежда, подгузники, смеси детского питания и продовольственные товары, медикаменты, а также добровольцы для участия в спасательных операциях.