В Минобороны прокомментировали информацию о погибшем в Сирии военном

В Министерстве обороны России заявляют, что информация о гибели российского военного 11 августа в Сирии якобы не соответствует действительности. "Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было", – утверждают в ведомстве.

О том, что в Сирии 11 августа погиб россиянин Александр Ягофаров, ранее в понедельник сообщило интернет-издание orenday.ru. 27 августа, как утверждает ресурс, в Оренбурге прошли похороны военного. По данным независимой расследовательской группы Conflict Intelligence Team, Ягофаров, предположительно, являлся членом незарегистрированной частной военной компании "Вагнер", которая не входит в состав Вооруженных сил России.

Подразделение "Вагнера", по данным СМИ, было создано в 2014 году, его курирует Главное разведывательное управление Вооруженных сил России. Обслуживанием подразделения занимаются структуры, связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, близким другом президента Владимира Путина.