Вагнера снимают с довольствия

Сирийские потери так называемой "Частной военной компании Вагнера", бойцы которой тренируются бок о бок со спецназом ГРУ на полигоне в Краснодарском крае, могут достигать 100 человек, – об этом сообщило петербургское издание "Фонтанка.ру", опубликовавшее полученные из неназванных источников внутренние документы группы.

"ЧВК Вагнера" участвовала в войне на востоке Украины, в освобождении Пальмиры и других военных операциях с участием российской армии. Ее бойцы получали государственные награды – но Минобороны никогда не признавало официально ее существования. Хоронили погибших "вагнеровцев" в обстановке максимальной секретности. Все это – несмотря на то что сам Вагнер, он же Дмитрий Уткин, фотографировался на приеме в Кремле вместе с Владимиром Путиным. Новые материалы, полученные "Фонтанкой", по мнению журналиста этого издания Дениса Короткова, безоговорочно доказывают факт существования группировки и проливают свет на некоторые детали ее функционирования.

С недавних пор у "ЧВК Вагнера", пишет "Фонтанка", начались проблемы: финансирование группировки сокращается, выплаты производятся с задержкой, а вместо новых вооружений ее бойцы получают старые автоматы северокорейского производства. По данным источников издания, это может быть связано с относительным затишьем в сирийской войне и переводом "ЧВК Вагнера" на финансирование сирийскими властями, по заказу которых группировка охраняет нефтяные месторождения в этой арабской республике при посредничестве петербургского миллиардера Евгения Пригожина (подробнее о связи Пригожина с "ЧВК Вагнера" можно прочитать здесь, вскоре после этих новостей Евгений Пригожин был внесен в санкционный список Минфина США).

На этом фоне Министерство обороны, говорит Денис Коротков, пытается дистанцироваться от военизированной группировки, вызывающей неудобные вопросы журналистов.

В числе прочих документов "Фонтанка" опубликовала копии паспортов "вагнероцев", анкеты, которые бойцы заполняли при поступлении на службу, справки о боевых потерях, а также идентифицировала всех людей, изображенных на групповой фотографии с Путиным в Кремле, появившейся в интернете в январе 2017 года. Помимо самого Уткина и "исполнительного директора" "ЧВК Вагнера" Андрея Трошева (госпитализированного в июне в одну из больниц Петербурга в состоянии алкогольного опьянения) в числе людей на снимке оказались Герой России Андрей Богатов, командир четвертой разведывательно-штурмовой роты "вагнеровцев", а также Александр Кузнецов, который, по данным "Фонтанки", командует первой разведывательно-штурмовой ротой "ЧВК Вагнера" и ранее был судим за похищение человека и грабеж.

Фото после новогоднего приема в Кремле. Слева направо: Андрей Богатов (Бродяга), Андрей Трошев (Седой), Владимир Путин, Александр Кузнецов (Ратибор), Дмитрий Уткин (Вагнер).

О том, что происходит с "ЧВК Вагнера" спустя 2 года после первых новостей о существовании этой группировки, и о своем взгляде на ее перспективы в контексте развития событий в Сирии Денис Коротков рассказывает в интервью Радио Свобода:

– Какие документы попали в ваше распоряжение? И что нового о группе Вагнера вам удалось из них узнать?

– Это достаточно серьезный массив документов. Прежде всего, это кадровые документы, анкеты, которые заполняли кандидаты на службу. Иногда эти анкеты заполнялись ими повторно – видимо, когда изменялись некоторые кадровые формы. Частично это договоры, фотографии и ряд других документов, некая часть внутренней переписки. Собственно говоря, ничего принципиально нового мы не узнали, но прорыв состоит в том, что это является безусловным доказательством существования этой структуры. Я не знаю, как это можно опровергнуть. Потому что даже из тех документов, которые мы опубликовали, очевидно, что подделать это и сфальсифицировать нереально.

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– Дают ли эти документы представление о каких-то интересных деталях существования и функционирования группы Вагнера? Например, можем мы теперь более точно говорить о ее общей численности или, например, о зарплатах, которые выплачивались бойцам?

– О зарплатах мы говорили осенью 2015 года. Их размер с тех пор особо не изменился, это 240 тысяч в месяц боевых рядовому, несколько выше командиру отделения, командиру взвода, командиру роты. Другой вопрос, что сейчас, насколько нам известно, значительная часть бойцов в Сирии получают уже 160 тысяч рублей. Это практически весь персонал за исключением штурмовых рот: мотористы, операторы беспилотных летательных аппаратов, охрана завода Хаян (Хаян – газовое месторождение и газоперерабатывающий завод на востоке Сирии. – Прим. РС). 160 тысяч рублей, конечно, это уже значительно меньше, чем 240, и это снижает качество личного состава.

160 тысяч рублей – это значительно меньше, чем 240, и это снижает качество личного состава

Что касается численности, то есть основной боевой состав – четыре разведывательно-штурмовые роты, кроме того, есть сводная артиллерийская группа, в которой предусмотрен личный состав для боевых машин установок "Град", для гаубичной артиллерии, для минометов, предусмотрен штат для танковой роты. Но не всегда Вагнер это вооружение получает. А так – всего где-то порядка двух с половиной тысяч человек. Обычно несколько меньше. В настоящий момент в Сирии находятся, по нашим данным, около тысячи человек.

– Насколько я понимаю, задачи этой тысячи человек в последнее время несколько изменились – от непосредственного участия в боевых действиях они перешли скорее к выполнению оборонительно-технических задач.

– В декабре прошлого года был подписан меморандум между сирийской стороной и обществом с ограниченной ответственностью "Европолис". Да, с тех пор их основная задача – нефтяные поля Пальмиры, нефтяная и газовая инфраструктура. Сейчас прежде всего это, естественно, завод Хаян, где, как мы полагаем, находятся основные силы группировки. Задачи – контроль за территорией, нефтяными полями. Так как это пустыня, открытое пространство, это упрощает задачу. Насколько успешно с этим справляется группировка? Пока вроде бы справляется.

​– Можно ли говорить о том, что с этим изменением задач и связано падение зарплат "вагнеровцев"? Или есть и другие проблемы, с которыми в последнее время сталкивается группировка, и они связаны с чем-то еще?

– Здесь можно проводить некий анализ и строить гипотезы. Достоверно известно, что в 2016 году при освобождении Пальмиры Вагнер не имел проблем во взаимодействии с российской группировкой, не имел проблем с вооружением, с денежным довольствием бойцов. Но начиная с 2017 года дело обстоит значительно хуже. Вооружение поступает не шибко качественное, судя по всему, есть ограничения с боеприпасами, и уже говорят о задержках выплат, то есть премиальных, боевых и так далее. С этим есть проблемы, чем, конечно, личный состав недоволен. Действительно, похоже, что война перешла на чисто коммерческие рельсы, с обеспечением за счет сирийской стороны, которая часто отличается, видимо, необязательностью.

Похоже, что война перешла на чисто коммерческие рельсы

– Отдельная часть вашего исследования посвящена фотографии, сделанной на новогоднем приеме в Кремле в декабре 2016 года. Путин, сам Уткин, Андрей Трошев – этих людей представлять не надо. Но вы называете в своей публикации имена и позывные оставшихся двух человек на фото. Бродяга и Ратибор – кто эти люди?

– Бродяга – Герой России, он стоит по правую руку от президента, на фотографии он крайний слева, – это некий господин Богатов, командир четвертой штурмовой роты, потерявший руку в Пальмире в 2016 году. Ратибор – человек с четырьмя орденами Мужества, который стоит по левую руку от президента, это Александр Кузнецов, выпускник Петербургского училища, командир роты спецназа, майор. Мы знаем, что он был осужден и приговорен к лишению свободы за похищение человека, грабеж, условно-досрочно освобожден. Он осуществляет командование первой разведывательно-штурмовой ротой, о нем отзываются как об очень грамотном командире.

– Удалось ли вам благодаря полученным документам уточнить список потерь ЧВК Вагнера в Сирии? Об этих потерях были самые разные данные.

– Да, и более того, по нашим данным получается, что потери за первую кампанию, с осени 2015-го до весны 2016 года оказались меньше, чем мы предполагали. "Фонтанка" никогда не говорила о точных цифрах, но я думал, что потерь больше. По этим документам получается, что количество потерь – в пределах 40 человек. Данные о погибших мы опубликовали, мы посчитали это нужным. И соответственно, количество раненых – умножаем на три, они тоже многие известны, но мы по этическим соображениям не будем публиковать их фамилии, если они не являются командирами. Что касается ситуации 2017 года, здесь документально подтвержденных сведений у нас меньше. Другой вопрос, что те семь фамилий, которые уже всплывали в прессе, о которых говорили мы, РБК, Conflict Intelligence Team Руслана Левиева – да, мы смогли подтвердить, что эти люди принадлежали к группировке Вагнера. Если говорить об общем количестве потерь с января по июнь 2017 года, я боюсь, наши оценки в 40–60 человек могут оказаться даже слишком оптимистичными. Возможно, эти цифры больше.

Эксперты расследовательской группы Conflict Intelligence Team, которую упоминает Денис Коротков, подтвердили подлинность как минимум части документов о смерти бойцов "ЧВК Вагнера", опубликованных "Фонтанкой":

– С самого начала, как только стало известно об участии компании Вагнера в событиях в Донбассе, в сирийской войне, существовали разные версии о степени интегрированности этой структуры в структуры Министерства обороны России, в частности об их связи с Главным разведывательным управлением. Отдельная часть вашего исследования посвящена той самой базе в Молькино, которая уже не раз всплывала в публикациях о "ЧВК Вагнера". Можно ли теперь с большей уверенностью говорить о том, что эта группировка связана с российскими военными, или, наоборот, о том, что ее связи с военным ведомством ослабли?

– На основе анализа документов и фотографий, мне кажется, мы весьма очевидно доказали, что база Вагнера находится в пределах территории или непосредственно прилегает к полигону в Молькино, где расположена 10-я бригада спецназа ГРУ и некоторые другие части. В то же время, по нашей информации, они не являются какой-то частью 10-й бригады. Напротив, они достаточно отделены от военнослужащих. Более того, сейчас на базе в Молькино, по нашим данным, непосредственно в распоряжении вагнеровцев практически нет оружия. И их отношения с Минобороны я могу оценивать только по тому, что говорят в настоящий момент наши собеседники: они говорят, что эти отношения стали гораздо более прохладными, чем год назад.

Причин может быть несколько. Я думаю, что Министерству обороны сейчас эта история не нужна. Группа Вагнера – это формирование, которое действует, насколько я понимаю, за границами права. Оно не руководствуется законами войны, и ее члены вряд ли являются комбатантами, если говорить о международном законодательстве, международных конвенциях и так далее. С другой стороны, все, что они делают или не делают, все, что сделали русские в форме и с оружием на территории Сирии, приписывают Минобороны, и ответственность за проведение операций в Сирии лежит на Министерстве обороны. Нести ответственность за действия неких формирований, которые охраняют нефтяные поля на коммерческой основе? Вряд ли это интересно Министерству обороны. Тем более с тех пор, когда все это вышло в публичную плоскость, первое ведомство, которому задают вопросы, это Минобороны. Я думаю, господин Конашенков (руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. – Прим. РС) уже устал отвечать и уверять, что он не имеет никакого отношения ни к какому Вагнеру и не знает, кто это такой. Вряд ли ему приятно все время это говорить, когда очевидно, что это не так.

– Может ли это быть связано с появлением во всей этой истории имени Евгения Пригожина?

– Имя господина Пригожина там появилось достаточно давно. Но одно дело – что "имя появилось", а вот насколько убедительно мы сумели показать связь между господином Пригожиным и "ЧВК Вагнера", которая, по моему глубокому убеждению, существует, это судить нашим читателям.

​– Что известно о группе в составе "ЧВК Вагнера" под названием "Весна", в которой, по вашей информации, служат выходцы из Донбасса, в том числе граждане Украины?

– Эта группа была сформирована достаточно давно, называлась "Карпаты", была очень небольшой, а сейчас ее развернули в подразделение численностью около 150 человек, даже немного больше. В нее входят не только граждане России, насколько мне известно, но и значительное количество граждан Украины, возможно, тех, которые считают себя гражданами Донецкой и Луганской республик. Да, она развернута, они приступили к боевой работе. Насколько я понимаю, они как раз получают по 160 тысяч рублей. О боевых качествах этих людей сложно судить, потому что они очень разные, там очень пестрый состав по подготовке, от действительно серьезных специалистов военного дела и всяких техник до абсолютно неподготовленных людей.

– Как вам лично кажется, каковы перспективы этой группировки? Все идет на спад и новых фотографий в Кремле с Путиным мы уже не увидим?

– Я не думаю, что будет какой-нибудь официальный итог, но я, честно говоря, сам теряюсь, я просто не знаю. Удачного конца я не могу придумать.

– А что бы вы назвали удачным и неудачным концом для "ЧВК Вагнера"?

– Эта история имеет смысл только в том случае, если Россия будет плотно присутствовать в Сирии. Без поддержки российского контингента, прямой или косвенной, даже просто его присутствия судьба отдельно взятого батальона, который взялся защищать нефтяные поля в стране, где все воюют против всех, при условии, как мы видим сейчас, не совсем регулярного финансирования и боевого снабжения, веселой быть не может.