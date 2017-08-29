Прокуроры обвинили Росгидромет в ошибочном прогнозе урагана в Москве

Генеральная прокуратура обвинила Росгидромет в ошибкепри прогнозе урагана в Москве 29 мая, жертвами которого стали 18 человек, более 200 пострадали. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Прокуроры считают, что одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия стал неточный прогноз метеорологов. Согласно ему, порывы ветра при грозе не должны были превысить 17–22 метров в секунду. Однако скорость ветра в этот день в Москве достигала 28 метров в секунду. Он повалил 30 тысяч деревьев и повредил кровлю более 200 жилых домов.

Росгидромет не согласился с обвинениями Генпрокуратуры в неточных прогнозах и пообещал подготовить расширенный ответ на претензии надзорного ведомства. В Минприроды, в ведении которого находится метеорологическая служба,заявили, что у прокуроров было недостаточно информации о реальной ситуации.

Ранее прокуратура Москвы не нашла нарушений в действиях МЧС во время урагана 29 мая. В ведомстве сочли, что спасательные службы не признали стихию чрезвычайной ситуацией якобы из-за неточного прогноза синоптиков.