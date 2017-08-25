Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Политика

Против течения. Эфир в 19:05

Как идет политическая борьба в провинциии? Что думают там о переносе столицы из Москвы? Что будет делать партия "Яблоко" в президентской кампании 2018 года? Почему бы ей не поддержать Алексея Навального?

Перспективы политической борьбы в 2017-18 году обсуждаем с членом Политкомитета партии "Яблоко", депутатом Псковской областной Думы Львом Шлосбергом.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" в 19:05 25 августа.

Опрос прохожих на улицах Москвы

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG