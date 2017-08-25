Против течения. Эфир в 19:05

Как идет политическая борьба в провинциии? Что думают там о переносе столицы из Москвы? Что будет делать партия "Яблоко" в президентской кампании 2018 года? Почему бы ей не поддержать Алексея Навального?
Перспективы политической борьбы в 2017-18 году обсуждаем с членом Политкомитета партии "Яблоко", депутатом Псковской областной Думы Львом Шлосбергом.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Эфир программы "Лицом к событию" в 19:05 25 августа.
Опрос прохожих на улицах Москвы
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