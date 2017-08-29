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Россиянина обвинили в покушении на убийство 28 футболистов "Боруссии"

Автобус "Боруссии" Дортмунд после нападения, 11 апреля 2017 года

Прокуратура Дортмунда выдвинула официальные обвинения гражданину России и Германии, который был задержан после нападения на футбольную команду "Боруссия" в апреле. Он обвиняется в покушении на убийство 28 человек, причинении телесных повреждений и незаконной покупке взрывчатки.

За несколько часов до матча Лиги чемпионов 11 апреля около автобуса футбольного клуба "Боруссия" взорвались три самодельные бомбы. Пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра и полицейский.

По версии следствия, нападение организовал 28-летний Сергей, его фамилия не называется. Он якобы планировал заработать на падении акций футбольного клуба из-за взрыва и вложил в биржевые операции несколько десятков тысяч евро.

На месте нападения была найдена записка о причастности к взрывам экстремистов. Следователи отвергли эту версию, назвав ее попыткой замести следы. Обвиняемый находится под арестом. Он не признает вину.

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