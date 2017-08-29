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Экономист Сергей Алексашенко пока не намерен возвращаться в Россию

Сергей Алексашенко

Бывший заместитель министра финансов России Сергей Алексашенко пока не намерен возвращаться в Россию из США. Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы". Адвокаты экономиста пытаются выяснить, было ли против него возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей.

На прошлой неделе российские СМИ сообщили о задержании Алексашенко в аэропорту Домодедово. В интервью Радио Свобода экономист опроверг эти слухи.

Алексашенко рассказал, что с момента переезда в США в 2013 году его чаще стали проверять российские таможенники. По словам экономиста, они ссылались на "сигналы спецслужб" и несколько раз "составляли описи" изъятых вещей.

Сергей Алексашенко занимал должность замминистра финансов и первого заместителя Центрального банка России в 1993–1998 годах. Алексашенко неоднократно выступал с критикой в адрес действующей российской власти, в том числе на Радио Свобода.

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