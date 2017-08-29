"Туалетный утенок" вне закона

В Брянске одного из задержанных 26 марта 2016 года на акции сторонников Алексея Навального оштрафовали на 10 тысяч рублей за бутылку с чистящим средством "Туалетный утенок", которую тот держал в руках. Радио Свобода выяснило, что 13 апреля Бежицкий районный суд Брянска вынес три таких решения: еще двух участников акции, пришедших на нее с "Туалетным утенком", суд наказал обязательными работами на срок 25 часов.

Попытки участников акции обжаловать эти решения успехом не увенчались, и скоро первая жалоба на это решение суда отправится в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Уточка стала одним из символов антикоррупционных протестов в России после фильма Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон", рассказывавшего о богатствах, якобы принадлежащих премьер-министру России Дмитрию Медведеву – в том числе о его усадьбе в Ивановской области с персональным домиком для утки в центре большого пруда.

Домик для уточки довольно быстро стал не только мемом, но и поводом для полиции задерживать сторонников Навального на несанкционированных митингах (в Санкт-Петербурге, например, 6 марта задержали шестерых участников "народного схода" за отставку Медведева, пришедших на акцию с игрушечными уточками, а 12 июня, во время очередной акции сторонников Навального, полиция конфисковала у протестующих огромную надувную утку).

Но самая курьезная история в этой связи произошла, пожалуй, в Брянске. 26 марта по центру города прошло шествие под лозунгами борьбы с коррупцией, которое попыталась пресечь местная полиция. Всего, по официальным данным, за участие в акции были задержаны 4 человека. Когда материалы их административных дел оказались в открытом доступе, выяснилось, что вину как минимум троих из задержанных суд счел доказанной из-за бутылок чистящего средства "Туалетный утенок", которое они несли в руках.

Как следует из материалов дела, все трое задержанных были признаны виновными в нарушении "установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования" одним и тем же судьей – Ириной Вячеславовной Моисеевой. Во всех трех решениях суда (1, 2, 3) содержится одна и та же формулировка:

"Согласно протоколу <Ф.И.О.>, являясь участником публичного мероприятия, нарушил установленный Федеральным законом от 19.06.2004 г. N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования" порядок проведения публичного мероприятия, а именно ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 30 мин. по адресу: <адрес> участвовал в несогласованном в установленном законом порядке публичном мероприятии в форме шествия, направленного на борьбу с коррупцией, при этом в ходе шествия, в составе группы граждан около 50 человек, нес в руках чистящее средство "Туалетный утенок", демонстрируя его окружающим".

Двоих задержанных Моисеева наказала обязательными работами на срок 25 часов, еще одного обязала заплатить штраф в 10 тысяч рублей.

Один из задержанных, Александр, рассказал о событиях того дня Радио Свобода:

"В тот день, 26 марта, нам нигде не разрешили митинги, пикеты, ничего. И альтернативу не предложили. Поэтому в сообществе "ВКонтакте" мы решили пойти на последнее из тех мест, о которых мы просили в заявке, – площадь перед ДК БМЗ. Пришло нас человек 200, может, чуть поменьше. Водили хороводы, кричали про уточек. Нас пытались заглушить – власти там назначили на это же время "День литературы" или "День поэзии", поставили большие колонки, и бабушки и тетеньки читали стихи. Это все продлилось часа полтора, все стали расходиться. Я тоже пошел, и вдруг вижу, как впереди отделилась группа людей – человек 50, наверное. У одного из них был плакат "Димон, не воруй!". Так как я согласен с этим плакатом, я решил присоединиться к этой группе. Пошли мы по главной улице, прошли, наверное, километр. У кого-то в руках были "Туалетные утенки", у кого-то плакаты, один человек просто пошел и купил замороженную курицу и нес ее. Мы шли, как могли привлекали внимание, я попросил у одного человека дать мне бутылку с "Туалетным утенком" и взял ее в руки. В одном из дворов нам устроили засаду: выбежали где-то четверо полицейских и один человек в штатском. Кто он – сотрудник центра "Э", фээсбэшник, – я не знаю. В первую очередь скрутили того, кто шел с плакатом, на него набросились так, как будто он террорист, а это не плакат, а боеголовка какая-то. За ним шли я и еще два парня. Один полицейский подбежал и схватил того, что шел слева от меня. Двое других уже отволокли того, что был с плакатом. Они подошли без оснований, без причин, не представился никто. Я схватился за того парня, которого они стали задерживать, и говорю: "Вы кто такие? Вы что делаете?" Они говорят: "Ты что, хочешь, чтобы мы и тебя тоже забрали?" Я отвечаю: "Нет, я хочу, чтобы вы представились и все объяснили".

Бутылку "Туалетного утенка" конфисковали. И курицу замороженную конфисковали тоже

Началась суета, все бегают, один полицейский упал на землю. Ко мне подбегает человек в штатском, хватает за шкирку и спрашивает: "Что ты нарываешься?" Он меня оттолкнул, но я достал свой мобильный телефон, пошел за ним и стал снимать происходящее. Спрашиваю его: "На каком основании вы задержали всех этих ребят?" Он ко мне поворачивается, показывает на меня пальцем, и меня тоже скручивают.

На суде я говорил: "А что, теперь это уже незаконно, что я нес "Туалетного утенка"? Вот я купил его, несу домой, мне что его, в пакет надо было спрятать или под кофту, чтобы никто не увидел?" Ответа на свой вопрос я не получил. В полиции на этот же вопрос мне ответили угрозами и матом.

Бутылку "Туалетного утенка" конфисковали. И курицу замороженную конфисковали тоже. Если удастся получить компенсацию в ЕСПЧ, потрачу ее на услуги адвоката и перечислю часть денег Алексею Навальному. Если останется – может, машину получше куплю. 10 тысяч евро – у меня таких денег отродясь не было".

Адвокат Константин Терехов, который занимается этим делом, считает, что в истории Александра и других задержанных на акции 26 марта нет состава административного правонарушения:

"Естественно, мой клиент участвовал в публичной акции, о которой заранее в установленном порядке были уведомлены местные власти. Право на мирные собрания в любой форме предполагает за собой какие-то неудобства для пешеходов, автомобилей и так далее. Это некая ценность, которая является одним из главных звеньев демократического государства. Термина "несогласованная акция" в юридическом праве не существует, он выработан нашей плохой правоприменительной практикой. Здесь вообще как такового правонарушения быть не может. В юридической науке есть такое понятие, как поведение, которое "дозволено", и поведение, которое "поощряется". В соответствии с Конституцией, такое поведение, как участие в публичной акции, должно поощряться. И суть уведомления – не получить разрешение, а предоставить властям возможность обеспечить безопасность участников акции, в чем бы она ни заключалась и с какой бы наглядной агитацией человек ни выходил на нее, пусть это даже будет "Туалетный утенок".