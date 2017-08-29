Кто пролетел над гнездом Абэ

Очередное демонстративное испытание северокорейской баллистической ракеты утром во вторник вызвало новую волну гнева мирового сообщества, в первую очередь Японии, Южной Кореи и США. Ракета-носитель, запущенная с территории КНДР, на этот раз сумела пролететь в стратосфере над северным японским островом Хоккайдо, после чего без взрыва упала в Тихом океане, распавшись на три части, не причинив вреда. Однако вызванный этим запуском политический шум оказался очень велик.

Во вторник Пхеньян заявил, что все последние проведенные им ракетные испытания являются "жестким ответом на открытое выражение агрессии и провокации" со стороны Вашингтона, в первую очередь – на начало 21 августа Соединенными Штатами совместных с Южной Кореей очередных военных десятидневных учений Ulchi-Freedom Guardian. Вечером 29 августа в связи с последним запуском северокорейской баллистической ракеты на экстренное заседание собирается Совет Безопасности ООН.

Предыдущее испытание КНДР провела 26 августа, запустив сразу три ракеты малой дальности в направлении Японского моря. Одна из них взорвалась сразу после старта, остальные чуть позднее. До этого, в июле, Пхеньян также дважды испытывал свои баллистические ракеты, которые сам он называл межконтинентальными. 28 июля власти Северной Кореи пригрозили нанести ракетный удар по находящемуся под управлением США острову Гуам в Тихом Океане, на котором расположены крупнейшие американские стратегические военные базы в регионе. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР "невиданными огнем и яростью", а министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис прямо предупредил Северную Корею о "гибели ее народа".

​На фоне этих крайне резких военно-политических заявлений позиция Японии, над территорией которой и пролетела северокорейская ракета - причем японские военные даже не пытались ее сбить – выглядит до сих пор весьма традиционно миролюбивой. Главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга лишь назвал это испытание "беспрецедентным по своей опасности", добавив, что Токио предпримет все необходимые действия в отношении КНДР, но не уточнив, какие именно.

Не случилось особой паники и среди населения второго по размеру в стране острова Хоккайдо, которое было мгновенно оповещено о возможности ракетного ядерного нападения со стороны Северной Кореи с помощью системы J-Alert, рассказывает живущий в Японии журналист и политолог, востоковед Василий Головнин:

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​- Как японцы узнали о запуске северокорейской ракеты? Как именно сработала система предупреждения?

- Над Северной Кореей все время висят американские и японские спутники слежения. Но американские спутники, кстати, лучше японских - японцы хотят свою систему усовершенствовать, но это пока дело будущего. Поэтому старт первыми засекли американцы. Такая информация всегда уходит мгновенно в военный центр в штате Невада, а оттуда расходится одновременно во много центров, но в том числе оттуда идет сигнал в канцелярию премьер-министра Японии и в японское Минобороны. Все это продлилось менее минуты, но за это время японские корабли с компьютеризированной системой слежения и наведения "Иджис" зафиксировали полет этой ракеты и рассчитали, куда она, собственно, направляется. Так что, все это заняло, как они говорят, в целом минуты три, не больше.

- Какой была первая реакция? Северокорейская угроза сейчас для простых японцев - это вечный Годзилла, который рано или поздно вылезет из моря?

- Ну, разумеется, они не знают, что они в любой момент сделают. Но в целом и японские власти, руководство, и аналитики считают, что, конечно, на развязывание войны КНДР не пойдет. Это было бы просто нелогично! Потому что руководство Северной Кореи, при всей его эксцентричности и экзотичности, мягко говоря, все-таки достаточно рационально. Хотя все опасности нельзя исключать - что ракета просто полетит не туда, или что она развалится над Японией. Сработала японская система оповещения населения – и общественность осталась ей довольна, потому что раньше у них были всевозможные сбои на этом направлении. То есть у людей зазвонили телефоны, все стало блямкать и гудеть, стали включаться телевизоры. На улицах городов и деревень острова Хоккайдо были слышны громкоговорители. Остановились на какое-то время поезда, в том числе скоростные "Синкансэн". Хотя, конечно, если вдруг вам по телефону среди ночи скажут, что на вас летит ядерная ракета, ну и что вы сделаете? Спрячьтесь куда-то? А когда власти убедились, что угрозы нет, жизнь восстановилась и вошла в свое нормальное русло.

​- То есть, если еще одна ракета полетит, или даже несколько, вся Япония не сможет впасть в панику и истерику? Что, все привыкли к "Годзилле в Пхеньяне" и думают - "ну, это не к нам, войну они не начнут, это тренировки, да черт с ним, будем жить нормальной жизнью"?

- Паники, конечно, в Японии нет, да, японцы в некотором роде привыкли к этому "беспокойному" соседу. Единственное, чего добиваются этим северные корейцы - это общенационального консенсуса в пацифистской Японии, о том, что оборонные расходы надо увеличивать. Недавно был проведен опрос, который организует регулярно канцелярия премьер-министра, солидное исследование, направленное на то, чтобы выяснять настроения общественности и что, собственно, оно хочет периодически от властей. И число тех, кто считает, что вооруженные силы Японии надо наращивать на самых разных направлениях, достигло рекордного уровня за все время проведения таких исследований - почти 37 процентов опрошенных! Это для миролюбивой Японии, с подозрением относящейся ко всему военному, беспрецедентный рост. Так что, Токио, конечно, будет увеличивать свою оборону, в первую очередь противоракетную.

- А если говорить о военно-технической стороне дела, какими возможностями сейчас располагает ПВО Японии, ее силы самообороны? Собираются ли ее усиливать и модернизировать? Потому что правительство и общественное мнение - это одно, а практическое воплощение - это совсем другое.

- Японцы имеют возможность сбить несколько ракет средней дальности, направленных непосредственно на них. То есть они сделают это, когда увидят, что ракета прошла высшую точку своей траектории и точно направляется на объект на японской территории. Это все рассчитывается достаточно легко и быстро. У Японии противоракетная оборона состоит из двух эшелонов. Первый и самый мощный - это четыре ракетных боевых корабля с системой "Иджис". Эти корабли должны сбить ракету в верхней точке траектории, когда она начинает снижение. Если им это не удается, или, допустим, они ее уничтожили, но на Японию валятся обломки этой ракеты, тогда включается наземная часть японской противоракетной обороны. Это мобильные колесные комплексы "Пэтриот", их токийцы достаточно часто видят в центре Токио, когда возникают разные тревоги и угрозы. У них не очень большой радиус действия - где-то 20-30 километров, может быть, чуть-чуть больше. Поэтому японцы ими недовольны. Они эту наземную систему будут модернизировать, повышать дальность.

У Японии противоракетная оборона состоит из двух эшелонов​

Одновременно уже принято решение, которое вызвало очень больше неудовольствие и в Москве, и в Пекине, о развертывании в Японии новых дополнительных наземных американских систем ПВО, так называемых "Иджис Эшор" (Aegis Ashore). Это тот же самый "Иджис", который на есть кораблях, только поставленный на земле. Стоит это довольно дорого. При нынешних ракетах, которые там используются, нужно несколько таких установок. Но сейчас японцы вместе с американцами разрабатывают дополнительно новую усовершенствованную ракету для систем "Иджис" - как морских, так и наземных, с повышенной дальностью и точностью. Это качественное улучшение системы. И после завершения разработки этой ракеты, а это состоится уже скоро, для обороны всей территории Японии потребуется только две установки Aegis Ashore. Я думаю, что эти планы будут максимально ускоряться.

​- Почему японцы вообще позволили ракете пролететь в своем воздушном пространстве и не попытались ее сбить? На эту тему сейчас идет дискуссия. Есть мнение, что ракета летела как бы не в воздушном пространстве, а уже в космосе - где ее трогать нельзя.

- Есть тут масса сложных аспектов. Во-первых, технический. Как я уже сказал, японская система противоракетной обороны в принципе не предназначена для того, чтобы сбивать цели, летящие в стратосфере, в космосе над Японией куда-то дальше. Она предназначена для того, чтобы сбивать те ракеты, которые уже начали снижаться на цели на территории Японии. Поэтому есть большие сомнения, что японцы вообще могли уничтожить эту ракету на ее высоте в 550 километров. По крайней мере, таких экспериментов японцы никогда не предпринимали, то есть непонятно, смогли бы они это сделать вообще. Второй момент, да, юридический. До сих пор нет ясности с тем, где заканчивается воздушное пространство государства. То есть заканчивается ли оно атмосферой, или простирается в космос сколько угодно далеко, вплоть до планеты Альфа Центавра? А японцы народ, склонный, скажем так, к соблюдению законов, поэтому это тоже их сдерживает. И когда японцы и американцы уже в первые минуты полета этой ракеты поняли, что она не угрожает Японии, а просто плюхнется в Тихий океан за нашими островами, было принято решение оставить ее в покое и ничего с ней не делать. И в-третьих, естественно, уничтожение ракеты - это, конечно, акт объявления войны. В общем-то, наверное, японские военные и власти подумали, что не надо еще больше обострять ситуацию.

До сих пор нет ясности с тем, где заканчивается воздушное пространство государства

​- Тысяча предупреждений была вынесена уже Пхеньяну, все "красные черты" вроде бы проведены. Но ничего не меняется. Что теперь правительство Японии намерено делать? Опять сохранять лицо в стиле "по нам не ударят, ну, летают где-то там ракеты над головой, ну и пускай летают"?

- Необходимо вникнуть в искаженную логику Пхеньяна и понять, собственно, зачем он это делает! Повторяю, они это делают не просто так, а с определенной целью. Цель, на мой взгляд и на взгляд тех японцев, с которыми я общался на эти темы, одна. В июле Северная Корея провела испытания прототипов межконтинентальных баллистических ракет. Успешно или не успешно, но испытания были и показали, что они очень далеко продвинулись на этом направлении. После этого 5 августа Совбез ООН принял беспрецедентно жесткие санкции против Пхеньяна. Их было очень много и до этого, но таких - нет. Если они будут выполняться, и в первую очередь Китаем, то это очень серьезно ограничит доходы Северной Кореи от внешней торговли. США официально считают, что где-то на треть, а многие японские источники полагают, что и наполовину. А кто-то рассчитывает, что может быть и больше. Удар будет нанесен большой и долговременный, очень изматывающий, по экономике КНДР. Поступления валюты будут меньше, экономическая жизнь станет затухать еще дальше.

Необходимо вникнуть в искаженную логику Пхеньяна

Поэтому перед Северной Кореей встала перспектива - либо медленно умирать, либо как-то вырваться. И я считаю, что та угроза, которая была перед этим - запустить четыре ракеты в зону Гуама, а теперь вот этот неожиданный пуск через Японию - это все извращенный призыв к диалогу. Это "силовое принуждение", так сказать, "китайско-американо-южнокорейско-японского" мира к диалогу на северокорейских условиях. "Если вы с нами не будете говорить, если вы не будете идти на некоторые уступки, то вам хуже будет". Сегодня японский премьер Синдзо Абэ говорил по телефону с президентом США именно на эту тему. И Дональд Трамп ответил в духе, что Америка на 100 процентов стоит на защите своего дальневосточного союзника Японии. И стороны договорились, главное, что сейчас - не время для диалога с Пхеньяном, а время для усиления давления на него.

- А оппозицию, простого обывателя не раздражает, что кабинет Абэ ведет себя как-то излишне пассивно, неправильно в отношении КНДР? Такие мнения звучат?

- Думаю, нет, потому что он себя не ведет пассивно! Все что можно, он делает. Все меры давления, которые Япония может принять, она уже приняла. Потому что санкции против КНДР со стороны именно Токио введены почти максимальные - запрещена вся двусторонняя торговля, нет транспортного сообщения, дипломатических отношений, визы не выдают. Тут трудно что-то придумать еще. В плане обороны, как я уже сказал, они будут прилагать дальнейшие усилия. А дальше только, как считают японцы, может сработать лишь дипломатия, и в первую очередь должен действовать Китай, а во вторую очередь - Россия.

Но Китай - главный и практически единственный экономический партнер Северной Кореи, ее единственный военный союзник. У них договор, который предполагает немедленное вступление Китая в войну на защиту Северной Кореи - в случае, если она вступит в войну. Поэтому у Пекина рычаги в Пхеньяне - колоссальные. И поэтому, естественно, и американцы, и японцы будут оказывать максимальное давление в первую очередь на КНР, чтобы Пекин "придушивал" Северную Корею. А на этом направлении, конечно, не все так легко, - полагает Василий Головнин.