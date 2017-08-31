Будущее, вид сзади

В ярославской школе, номер которой пока не называется, переполох – 1 сентября ждут Путина. Повод – День знаний вкупе со стартом так называемых выборов. Ожидают, что президент проведет открытый урок о будущем (если не опоздает, конечно). Впрочем, если и опоздает, будут ждать до последнего упавшего в обморок ученика. Нетрудно вообразить гамму ощущений несчастного директора, представить, как драят-красят школьное здание и прилежащий двор, репетируют с учителями, детьми и родителями – как одеться, как себя вести, с какими выражениями лиц внимать откровениям вождя, какие задавать вопросы, как громко смеяться или тихо улыбаться до ушей. В общем, подобные мероприятия давно уже под стать вылазкам в народ не к празднику знаний упомянутых северокорейских Кимов, чего уж там стесняться.

Да и у Путина опыт общения со школьниками имеется, вспомнить хотя бы его живописный шедевр "Зад кота", выполненный 1 сентября 2013 года великодержавным пальцем на высокотехнологичной доске в качестве подарка учащимся курганской школы номер 7. Постскриптум к тогдашнему открытому уроку о будущем. Задняя часть кота вызвала подзабытый сегодня ажиотаж сначала у школьников, которые не преминули поинтересоваться концепцией произведения. Президент пояснил: "Это вам на память. Кошка. Вид сзади".

Потом переполошились блогеры, журналисты и психологи, попытавшиеся профессионально расшифровать, что же такого нового рисунок поведал об авторе. Научные гипотезы свелись к тому, что художник – человек нелюдимый, замкнутый, одинокий, не любит большие скопления людей; претендует на оригинальность и вычурность, но креативными способностями не обладает. Несоответствие пропорций объяснили дисгармонией между эмоциональной сферой и телесными потребностями. Ну а в стилистике изображения хвоста – строго вертикально в виде палки – усмотрели в общем то, о чем вы подумали, пояснив, что такой подход к хвосту характерен для людей, не очень уверенных в собственной мужественности.

В будущем не спрячешь стыд в недоступных архивах

Какое будущее нарисует Путин ярославским школьникам, а с ними и всей стране (предполагается, что трансляцию будут вести федеральные каналы), остается только гадать. Благо несуразностям и глупостям, которые в последнее время все чаще сопровождают вроде бы многоопытного (за 17-то лет на российских галерах!) президента, несть числа. То на Шуберта юным музыкантам откроет глаза в духе "желтой прессы", мол, сгубили гения женщины. То во время пресс-конференции вспомнит о "лучших в мире девушках с пониженной социальной ответственностью", это уже в связи с посещением России Трампом в бытность главным по конкурсам красоты. То зачем-то признается режиссеру Оливеру Стоуну, что он – не женщина, и у него не бывает плохих дней. Ну а если вернуться к теме будущего, то путинские планы создания "российской Мекки в Крыму" прогрессивную общественность совсем уж озадачили.

Чего еще ожидать от путинского будущего, гадать бессмысленно. Зато можно попытаться представить, каким полотно нашей нынешней жизни предстанет взору повзрослевших школьников, их детей и внуков. Что откроется потомкам про нас, нынешних, когда вся эта путин-Ыния закончится, рано или поздно, так или иначе?

Страна со спущенными в путинский сортир зачатками демократии, безнадежно застывшая в мифологизированном прошлом на задворках цивилизации? "Зад кошки" работы Путина – олицетворяющий повернувшуюся к согражданам этой своей частью нынешнюю кремлевскую власть? Кресты на могилах солдат и "добровольцев", павших жертвами прежде всего официальной кремлевской пропаганды на полях боев в Сирии и на востоке Украины? Самодовольные персонажи, называющие себя парламентариями, которые принимают либо откровенно преступные, вроде антисиротского, либо идиотские запретительные законы? Богатые толстые дядьки, погрязшие в воровстве, коррупции и разборках друг с другом, презирающие всех, кроме себя любимых? Странные существа, называющие себя телеведущими, с безумными глазами орущие на собеседников в ток-шоу на старых видео? Безграмотные антикультурные Мединские или прекрасная прокурорша Поклонская с ее стенаниями по государю Николаю и мироточащими бюстами? Протоиерей Чаплин, утверждающий, что некоторых людей "убивать можно и нужно"? Весь этот жутковатый замес по-настоящему ужасного и до жути смешного. Когда от смешного до страшного даже меньше, чем шаг.

В будущем не спрячешь стыд в недоступных архивах. Всемирная паутина делает мир прозрачным. Наши потомки узнают, как сотрудники спецслужб, вместо того, чтобы ловить террористов, для отчетности хватали и сажали молодых людей и домохозяек за перепосты в соцсетях; следили за деятелями культуры и "подключались к делам" талантливых режиссеров, как в случае Кирилла Серебренникова. Прочитают о потерявших человеческий облик юных хабаровских живодерках, вымещающих злобу на кошках и собачках. О "правоохранителях", насилующих задержанных бутылками. О политических заключенных. И о том, до какой степени, оказывается, можно бояться прошлого, чтобы отказываться вносить имена собственных близких в мартиролог сгинувших в годы сталинского террора, о чем на днях сообщил красноярский "Мемориал".

Многому потомки подивятся. Еще большему ужаснутся. В том числе российским дипломатам, поссорившим страну едва ли не со всем миром и нашедшим себе дружков среди самых неадекватных мировых "пацанчиков". А ведь если северокорейский безумец, которого, в пику американцам, они "тайно" поддерживают по принципу "назло бабушке отморожу уши", в следующий раз "не промажет", как некоторые напрасно шутят в Сети, по Японии или по Гуаму, то будущее просто может отмениться, захочет того Путин или нет. Для всех. И весь этот ужас помнить будет просто некому.

Галина Сидорова – московский журналист

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