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Грани времени

Путин и Шуберт. Эфир в 21:05.

Украина, Крым. Владимир Путин и Александр "Хирург" Залдостанов. Севастополь, 18.08.2017

Вступится ли Поклонская? - обсуждают Анатолий Баранов, Евгений Ихлов

Последние несколько дней Владимир Путин провел в Крыму. Он пообщался в Севастополе с лидером "Ночных волков" "Хирургом", опровергнув тем самым слухи о том, что Залдостанов впал у президента в немилость.

Путин побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", из которого предложил сделать "русскую Мекку".

Путин провел еще несколько встреч и отметился, как всегда, яркими, запоминающимися фразами. В частности, встречавшей его на образовательном форуме «Таврида» молодежи он поведал тайну смерти Франца Шуберта.

Эту поездку однозначно следует воспринимать как предвыборную - считают многие наблюдатели.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Севастополь, сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода)

В заявлении официального Киева говорится, что действия российского президента нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и являются "циничным и демонстративным" пренебрежением нормами международного права.

Поездку Путина в Крым обсуждают журналист Анатолий Баранов, политолог, правозащитник Евгений Ихлов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.

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