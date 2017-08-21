Путин и Шуберт. Эфир в 21:05.

Последние несколько дней Владимир Путин провел в Крыму. Он пообщался в Севастополе с лидером "Ночных волков" "Хирургом", опровергнув тем самым слухи о том, что Залдостанов впал у президента в немилость.

Путин побывал в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", из которого предложил сделать "русскую Мекку".

Путин провел еще несколько встреч и отметился, как всегда, яркими, запоминающимися фразами. В частности, встречавшей его на образовательном форуме «Таврида» молодежи он поведал тайну смерти Франца Шуберта.

Эту поездку однозначно следует воспринимать как предвыборную - считают многие наблюдатели.

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с визитом Владимира Путина в аннексированный Севастополь, сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект Радио Свобода)

В заявлении официального Киева говорится, что действия российского президента нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины и являются "циничным и демонстративным" пренебрежением нормами международного права.

Поездку Путина в Крым обсуждают журналист Анатолий Баранов, политолог, правозащитник Евгений Ихлов.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.