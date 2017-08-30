Касьянов: санация "Открытия" – программа Кремля по зачистке банков

Бывший премьер-министр России и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов назвал санацию банка "Открытие" очередным звеном государственной программы Кремля и ФСБ по зачистке частного банковского сектора.

Такое заявление Касьянов сделал в интервью программе "Лицом к событию" Радио Свобода. По его словам, цель российских властей — смена собственников банка.

Накануне Центробанк ввёл в банке "Открытие" временную администрацию. Фактически восьмой по величине банк России теперь национализируют.

В Центробанке заверили, что "Открытие" продолжит работу в обычном режиме, а его руководство будет участвовать в управлении финансовым учреждением. Главным инвестором "Открытия" станет сам Центробанк – он получит как минимум 75 процентов акций банка.

В 2017 году ЦБ отобрал лицензию у банка "Югра" и "Татфондбанка". Они входили в топ-50 крупнейших кредитных организаций в России. А временная администрация принадлежащего РПЦ банка "Пересвет" обнаружила пропажу на сумму 5 миллиардов рублей.