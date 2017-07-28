"Югру" не спасли

Центральный Банк России сегодня отозвал лицензию у банка «Югра». Этот банк до недавнего времени входил в ТОП-30 крупнейших (по размеру активов) российских банков. Это событие и его возможные последствия, как для вкладчиков, так и для российского банковского сектораобсуждаем с гостями в студии Радио Свобода. Это финансовый омбудсмен Павел Медведев и управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. На видеосвязи президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

В Центробанке пояснили, что решение об отзыве лицензии у банка «Югра» принято в связи с утратой банком капитала. При этом Агентство по страхованию вкладов оценило потенциальный объем выплат вкладчикам банка в без малого 170 миллиардов рублей.

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