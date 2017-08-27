Германия: сбор подписей против узурпации голосов русскоязычных

В Германии публицист и социолог Игорь Эйдман высказал недовольство тем, что представители Кремля пытаются говорить от имени русскоязычного населения этой страны и призвал к сбору подписей Декларации оргкомитета Форума русскоязычных европейцев в Германии против политики Москвы. По оценке Эйдмана, накануне выборов в Бундестаг резко усилилась агитация, вырос тираж пропагандистских материалов, исходящих из РФ, подготовлены широко разрекламированные русские конгрессы в Магдебурге и в Бад Хомбурге. Кремлевская манипуляция опирается на массированную пропаганду российских телеканалов, заявил Эйдман.

По его словам, Кремль опирается на разветвленную манипулятивную сеть, включающую Федеральное агентство Россотрудничество, Фонд "Русский мир", "русскую группу" в партии AfD ("Альтернатива для Германии").

Эйдман отмечает, что некоторые "немецкие СМИ фактически ставят знак равенства между русскоязычными жителями и сторонниками Путина". По оценке Эйдмана, "в реальности - это далеко не так". Публицист считает, что "значительная, а, возможно, и большая часть русскоязычного сообщества в Германии, придерживается демократических, европейских ценностей. Однако голос русскоязычных европейцев здесь пока почти не слышен".

В этой связи Эйдман заявил, что решил "изменить эту ситуацию и публично заявить о своей позиции".

"Мы заявляем о своем категорическом несогласии с политикой российских властей, ведущих информационную войну на территории демократических стран. Мы протестуем против путинской диктатуры, уничтожившей свободные выборы и преследующей демократических активистов в России; против кадыровского террора в Чечне и гонений на крымских татар. Нам отвратительна ксенофобия, которую насаждает кремлевская пропаганда, пытаясь обострить межнациональные и межконфессиональные конфликты в Германии. Нас тревожат попытки Кремля вмешаться в германские выборы на стороне экстремистских, антиевропейских сил. Мы против антиукраинской агрессии, аннексии Крыма (беспрецедентной в послевоенной Европе), интервенции в Донбассе, военного вмешательства в Сирии и других захватнических действий нынешних российских властей", - говорится в заявлении с призывом о сборе подписей.

"Сейчас главное направление кремлевской информационной войны в Германии — выборы в Бундестаг. Путинские пропагандисты активно разжигают ксенофобию, агитируют русскоязычных граждан голосовать за правоэкстремистскую AfD ("Альтернатива для Германии"). Таким образом они пытаются дестабилизировать и расколоть немецкое общество. Эта политика опасна для благополучия русскоязычных семей - и всех граждан Германии, - которым нужны мир и стабильность. Мы призываем наших бывших соотечественников отказать в поддержке на выборах AfD и другим ксенофобским силам, угрожающим демократии в Германии", - отмечается в заявлении.



Декларацию уже подписали более 100 человек, среди них деятели искусств, журналисты и литераторы, в частности, писатель Владимир Каминер и композитор Владимир Генин.