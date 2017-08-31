Малобродский: "Тотальное, опричное людоедство может стать необратимым"

Арестованный по делу "Седьмой студии" бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский в письме американскому театральному критику Джону Фридману и его жене, российской актрисе Оксане Мысиной предупредил об угрозе "необратимого тотального опричного людоедства" в России и попросил театральное сообщество поддержать его. Письмо есть в распоряжении телеканала "Настоящее время".



Малобродский считает, что следствие будет тянуть время, "сочиняя все новый и новый бред", чтобы ослабить внимание общественности к делу. В этой связи, по словам Малобродского, особенно важно, чтобы поддержка "мирового театрального сообщества" была бы не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени".

Бывшего директора "Гоголь-центра" задержали в Москве 19 июля. Спустя два дня суд арестовал Малобродского. Следствие обвинило его в хищении государственных денег, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Спектакль ставила "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова, который также был задержан по этому делу и помещён под домашний арест. Режиссёр отвергает обвинения, называя их "абсурдными".

В поддержку Кирилла Серебренникова и Алексея Малобродского высказались многие деятели культуры.