Деятели культуры просят освободить Малобродского из-под стражи

Российские деятели культуры написали открытое письмо с просьбой освободить из-под стражи бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского , обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы обращения считают арест Малобродского жестокой и неоправданной мерой и настаивают на его освобождении из-под стражи на время следствия.

Письмо, в числе прочих подписали режиссеры Александр Сокуров и Павел Лунгин, журналист Владимир Познер, театральные режиссеры Иосиф Райхельгауз, Борис Юхананов, Евгений Писарев и Сергей Женовач, писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, мультипликатор Юрий Норштейн и музыкант Андрей Макаревич.

Алексея Малобродского обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Малобродский отвергает обвинения. 18 июля Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест Малобродскому, несмотря на то что прокуратура заявила о незаконности содержания обвиняемого под стражей. 9 августа Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию на продление Малобродскому срока ареста.

Ранее представители российской театральной общественности, а также члены Конгресса интеллигенции назвали уголовное преследование в отношении сотрудников "Гоголь-центра" попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".