Адвокат: украинец Станислав Клых находится в больнице Магнитогорска

Гражданин Украины Станислав Клых, приговоренный российским судом к 20 годам колонии, находится в больнице Магнитогорска, куда его перевели из исправительного учреждения. Об этом накануне вечером сообщил у себя в Фейсбуке адвокат Илья Новиков. Он добавил, что о диагнозе Клыха до сих пор ничего не известно.

Информация о том, что осужденного могли поместить в одну из челябинских лечебниц, появившаяся на минувшей неделе, не подтверждается, отметил Новиков.

В понедельник официальный Киев потребовал от Москвы немедленно сообщить о местонахождении Клыха и назвать причину его госпитализации.

В мае 2016 года суд признал Станислава Клыха виновным в участии в военных действиях против федеральных сил во время чеченской войны в 1994 году. Клых отвергает обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.