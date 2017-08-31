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США снова возглавили список самых мощных армий мира

Czech Republic -- A supporter wearing a WW II US Army uniform salutes as a vehicle of the 'Dragoon Ride' US Army convoy arrives at a Czech army barrack in Prague, March 30, 2015

Соединённые Штаты заняли первое место в рейтинге сильнейших армий мира по версии международной компании Global Firepower. Второе место занимает Россия, за ней следует Китай. В первую десятку также вошли Великобритания, Япония, Турция и Германия.

США возглавили ретинг не в первый раз. Основным фактором, по которому оценивали военную мощь стала численность армии, её финансирование, а также разнообразие вооружения. Затраты на вооружение у Соединённых Штатов по-прежнему в деять раз больше, чем у России. Всего в списке находятся 133 страны. Украина заняла в нём 30 место. Её составители рейтинга поместили между Швецией и Мьянмой.

На этой неделе стало известно, что Россия скрыла от ООН почти 60 процентов своих военных расходов. Москва сообщила о военных расходах за прошлый год на сумму 2 триллиона рублей. По представленному в ООН отчету расходы снизились, хотя на самом деле они продолжили расти.

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