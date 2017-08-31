РБК: Джабраилов стрелял в состоянии наркотического опьянения

Бизнесмен и бывший член Совета Федерации от Чечни Умар Джабраилов, задержанный за стрельбу в отеле в Москве, во время задержания находился в состоянии наркотического опьянения. Это показало медицинское освидетельствование, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Джабраилов был задержан в ночь на среду в отеле в центре Москвы после того, как несколько раз выстрелил в потолок из наградного пистолета Ярыгина. В отношении бизнесмена было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", позже его отпустили под подписку о невыезде. Он назвал происшествие "досадной оплошностью".



Умар Джабраилов представлял Чечню в Совете Федерации с 2004 по 2009 год. Он также занимал должность заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам и входил в российскую делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Джабраилов также занимался строительным и гостиничным бизнесом.

