Свобода открыла прием заявок на конкурс документального кино

Русская служба медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода проводит конкурс короткометражного документального кино "Молодые и свободные". С сегодняшнего дня через сайт Радио Свобода можно подавать заявки на участие в конкурсе.

К участию в конкурсе, который посвящен молодому поколению россиян, приглашаются документалисты-профессионалы и любители в возрасте до 30 лет. Хронометраж фильмов – от 6 до 12 минут, призовой фонд – 100 000 рублей. В жюри конкурса вошли режиссеры-кинодокументалисты, сотрудники Русской службы Радио Свобода разных поколений. Победитель будет определен 30 октября 2017 года.

Документальное кино – одно из новых направлений творческого развития Русской службы Радио Свобода. В рамках проекта "Признаки жизни" – преимущественно молодыми кинодокументалистами – сняты несколько десятков документальных лент, которые еженедельно распространяются в социальных сетях и демонстрируются в эфире телеканала "Настоящее время".

Документальные фильмы сотрудников Радио Свобода удостоены наград на престижных международных кино- и телефестивалях. Свобода активно сотрудничает с фестивалем документального кино "Артдокфест".