Умар - сила!

Бесспорно, резонансное событие - задержание бывшего сенатора от Чечни, а когда-то даже кандидата в президенты Умара Джабраилова в одной из московских гостиниц.

Если верить общепринятой фабуле событий, то Джабраилов был под действием наркотиков, поэтому начал стрелять по горничной из - звучит диковато - наградного пистолета.

ПОСТПРАВДА:

Я сегодня одного не пойму. Вот у Умара Джабраилова есть свой гостиничный бизнес, чего ему приспичило стрелять из пистолета в чужой гостинице?

Глеб Павловский:

#hybridityInstitutions: не всякому чеченцу положено стрелять рядом с Кремлём!

Маргарита Горских:

Помнится, он был ещё сенатором и членом комитета по международным делам Совета Федерации.

Не так уж глупо было в Риме устроено, коней в сенат вводить.

Повестка:

За какие такие заслуги перед Родиной Умар Джабраилов имеет наградное оружие, не подскажете?

Глеб Черкасов:

Новость про Джабраилова могла быть озаглавлена и так ( ах как легко советовать из отпуска)

Соперник Владимира Путина на президентских выборах доставлен в полицию

)))))

Гасан Гусейнов:

Российские СМИ дают мастер-класс по заголовкам:

"Причиной стрельбы бизнесмена Джабраилова в отеле оказалась уборщица".

В самом деле, а как еще описать ситуацию, когда сам пистолет стреляет в потолок, гневаясь, что корм для ego владельца осмелилась завезти горничная?

Приятно все-таки, что журналисты России солидаризируются не с какой-то швалью-уборщицей, а с доблестным бизнесменом и его золотым пистолетом.

Олег Пшеничный:

Следим внимательно за судьбой "бизнесмена" и "сенатора" Джабраилова, устроившего стрельбу в гостинице в центре Москвы и задержанного сегодня.

Например, изымут ли у него загранпаспорт, - а вдруг подделка? И какова будет кара от беспристрастного суда? И будет ли он вообще.

Марина Юденич:

А почему творческая интеллигенция не заступается за Умара Джабраилова? Он - между прочим - председатель попечительского совета Московского музея современного искусства и почётный академик Российской академии художеств. А белый порошок - ну что белый порошок? У Серебреникова вот тоже нашли пакетик с травой. И никого это не смутило. Ах да, пистолет, стрельба. Ну так в реалиях современной России и пальба из наградного пистолета, и регистрация отмывочных фирм на собственное имя - есть примерно равнозначный лошизм. А если серьёзно. Вот был Умар и в попечительстком совете, и в АХ. И никого это не смущало. Вот что дикость.

Но уже вскоре после задержания Джабраилова у ОВД, где он был, начали собираться чеченцы, требуя его отпустить.

Станислав Куприянов:

Хроники многонациональной РФ:

- чеченский бизнесмен Умар Джабраилов устраивает стрельбу из наградного оружия в московском отеле Four Seasons

- бизнесмена задерживают и возбуждают дело по статье "Хулиганство"

- возле отдела МВД по району Китай-город собираются земляки Джабраилова, в резльтате чего приходится вводить план "Крепость", который применяется для отражений вооруженных нападений на общественно значимые объекты

"один из земляков Джабраилова, с длинной бородой, заявил, что сочувствует коммерсанту и приехал его поддержать"

Шел 2017 год.

Владимир Милов:

Закошмарили чечены наших бравых ментов

И, надо же, Джабраилова, действительно,отпустили. По официальной версии, он просто "проверял пистолет", а мерой пресечения ему любезно назначили подписку о невыезде.

Александр Сотник:

Какие наркотики-шмаркотики? От него не пахло!

Михаил Виноградов:

Джабраилов объяснил стрельбу в отеле проверкой оружия.

Ну это же совсем другое дело, а то наинтерпретировали тут всякого...

Кирилл Шулика:

Вот заселяешься ты в отель и начинаешь пробовать пистолет прямо в номере.

Александр Рыклин:

Слушайте, ну что вы докопались до человека?! Как будто с вами такого не было? Обычное же дело - заселяешься в гостиницу и перед тем, как подняться в номер, всегда же на ресепшене в потолок выпустишь пару обойм. Просто, чтобы проверить оружие..

Александр Морозов:

революция еще не началась, а "матрос на кокаине" джабраилов уже устроил стрельбу в потолок. (хэштег: нервная предреволюционная атмосфера, нервы сдают).

Александр Маноцков:

Стрелять в гостинице не проблема: подписка о невыезде. Менты боятся друзей и родственников Джабраилова.

Ольга Рощина:

Кокаин, стрельба и подписка о невыезде.

Ну да.

Еще извинитесь перед ним, скоты.

Карина Орлова:

Надо бы и извиниться еще было, нехорошо все-таки с задержанием вышло.

Ждем выступления в традиционном жанре "соси прощения" от Рамзана и публичного раскаяния полиции!

Андрей Пивоваров:

Человека, устроившего стрельбу и в номере которого нашли белый порошок, отпустили под подписку о невыезде. Режиссера, который по первому звонку являлся к следователю, отправили под домашний арест. В менее раскрученных историях люди и за меньшие подозрения уезжали в СИЗО.

Не решённым пока остался только один вопрос: извиняться перед Джабраиловым будут МВД или ФСБ? Кому правильнее по статусу?

Даниил Константинов:

Все возмущаются, тем, что Умара Джабраилова отпустили под подписку о невыезде. Многие шутят, сравнивают его с теми, кто сидит за репосты и картинки в интернете. Все это, конечно, очень интересно, но...Вот вы все это серьезно!? Вы всерьез думаете, что могло быть иначе, что Умара Джабраилова могли взять под стражу? Заковать в наручники, нагнуть головой вниз (как они иногда делают с более простыми арестованными), провести подталкивая под ребра по коридору суда, где он затравленным зверем смотрел бы из клетки? Вы правда так считаете? Кто-то реально так думает? Кто-то не знает, кто такой Джабраилов? Или кто не знает, что у нас практически официально узаконено неравенство во всех областях жизни?

Да очнитесь же уже.

Алексей Ковалёв:

28 августа 2037 года, Москва-кала. Срочное сообщение: на Ахмат-авеню (бывш. Б.Якиманка) столкнулись кортежи почётного академика Московитского вилаята и лауреата Ахматовской премии в области изящных искусств. В результате короткой, но ожесточённой стычки с применением дронов, гаусс-винтовок и установленного на одном из "Хамви" сопровождения рельсотрона был нанесён значительный ущерб окружающим зданиям и технике, проводящей реконструкцию авеню по программе "Моя махалля". Ущерб составил 13 тысяч золотых динаров халифата. 3D-голограмма бургомистра Москва-калы Сергея Собянина уже принесла свои извинения академику и лауреату и заявила, что городской бюджет возьмёт расходы по восстановлению на себя. Пострадавшие проходят курс регенерации тканей при НИИ Вишневского. И к другим новостям: курс рамзкоина по отношению к динару составил 3,48 динаров за рамзкоин. Новости погоды: 30 августа защитный купол над Москва-калой будет поднят для профилактики, жителям настоятельно не рекомендуется выходить на улицу без средств радио- хим- и биозащиты.

Фёдор Крашенинников:

Подозреваю, что тут позорище будет посильнее чем с Сердюковым и Васильевой.

Сначала все эти захватывающие подробности пальбы в отеле вываливаются на публику, а потом вдруг выяснится, что ничего не было.

Ну заселился уважаемый человек в отель, ну был у него с собой пистолет (а что, разве вы не носите с собой пистолет? Странно, все так делают!), ну какой-то белый порошок кому-то привиделся, и что? Может он блины пек или постирушки затевал. Ну решил перед стиркой/блинопечением поиграть с пистолетом, а тот вдруг возьми да и выстрели, с кем не бывает-то? Во всем этом нет никакой опасности для общества. И уж конечно не стоит стреляющего чеченского миллиардера и бывшего сенатора держать в заключении - кто поверит, что такой человек как он будет оказывать давление на следствие и свидетелей или убежит за границу, ну вы что? Это же не какой-то там особо опасный режиссер или брат Навального! Вы когда-нибудь слышали, чтоб такие люди как Умар Джабралилов мешали правосудию? Нет, вы что, он смиренно будет сидеть дома и ждать, пока следствие убедится, что во всем виновата горничная, которая принесла обед и весь остальной персонал отеля. Потом весь персонал отеля и полиция извинятся, добрый Умар примет извинения и компенсацию и все будет хорошо.

А записи с камер...Какие записи? Знаете, это все ерунда, камеры не работали.

"Единая Россия" сообщила, что приостановит членство Джабраилова в партии.

Николай Травкин:

Узнав эту новость Умар Джабраилов схватился за сердце и застонал.

-Нет, нет, только не это, - шептал он. -Я не смогу без партии, я лучше отсижу срок, но только не это! Без партии Единая Россия жизнь для меня теряет смысл, только не исключение…

В руководстве партии также обеспокоились, не сделал бы чего над собой, не наложил бы руки… Может следует обойтись с миллиардером внутрипартийным дополнительным денежным взысканием…

Ирек Муртазин:

Куда более серьезные «проступки» сходили с рук людям, для которых столица России уже давно стала Москва-юртом. А тут всего лишь стрельба в номере. Не убил же ни кого Умар…



Как бы «Единой России» не пришлось извиняться перед Джабраиловым за то, что поспешно, не разобравшись приостановили членство Умара в партии…

Андрей Синицын:

лайфхак: если как-нибудь завести на всех членов ЕР уголовные дела, партия исчезнет!

Полиция решительно сообщила, что наградного пистолета у Джабраилова нет.

Зато Российская академия художеств слабины не дала - она Умара Джабраилова почётного членства лишать не будет. Радиостанция "Говорит Москва" цитирует главного учёного секретаря РАХ Олега Кошкина:

Если президиум принимает решение о включении в Академию академика, член-корреспондента или почётного члена, и общее собрание членов Академии этот список утверждает, то эти звания, как говорится, даются пожизненно. Только сам член Академии может решить отказаться от звания. Так во всех академиях, это записано в уставе.

Но вот ещё одна история, развивающаяся на фоне инцидента со стрельбой. Дело в том, что Умар Джабраилов - основатель и председатель генерального совета Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ". Да, той самой, где совсем недавно решала проблемы судопроизводства Лиза Пескова.

И вот что интересно - Лиза Пескова распрощалась с "Аванти" и уехала в Париж. Случилось это до или после пальбы в гостинице - мнения расходятся.

Папа прокомментировал случившееся уклончиво, но нервно:

Касаясь публикаций, связанных с общественной деятельностью дочери Пескова Елизаветы, в том числе о якобы ее работодателе - бизнесмене Умаре Джабраилове, он сказал: "Это никак не связано (с Джабраиловым). Она действительно сотрудничала с общественной ассоциацией, которая занимается вопросами развития малого и среднего бизнеса, но не более того. У нее не было никаких работодателей".

При этом Песков сказал, что настороженно относится к тому, что его дочь Елизавета занимается общественными проектами. "Я настороженно к этому отношусь, но ни с кем это не хочу обсуждать", - заявил Песков.

Ольга Романова:

Лиза Пескова объявила в Инстаграмме, что покидает умаровскую "Аванти" и будет заниматься судопроизводством без Джабраилова.

Вячеслав Осетров:

В течение нескольких часов после задержания У. Джабраилова Лиза Пескова успела уволиться из возглавляемой им ассоциации "Аванти", (она там работала), принять решение о продолжении учебы в Париже, сесть на самолет и покинуть Москву.

И мы её теперь долго не увидим.

Печалька какая!

Владимир Осечкин:

Лиза Пескова вернулась в Париж)) Карьера пиарщицы судостроительного завода в Крыму не задалась, да и компания "Аванти", основанная ранее стрелявшим сегодня в центре Москвы Джабраиловым, девушке видимо не приглянулась)

И это на глазах у всех нас творит главный пиарщик Путина г-н Песков. Зам.главы АП, пресс-секретарь! Что они там все курят?)))

Станислав Яковлев:

Чует моё сердце, что какая-то совершенно шекспировского размаха драма этим странным сюжетом наспех задрапирована.

Дабл Ять:

Вслед за Медузой вспомнили похождения Лизы Песковой этим летом:



19 июня - Лиза принимает участие в "совете блогеров" при Государственной Думе,

2 июля 2017 - Лиза Пескова становится советником президента "Аванти",

16 июля - Лиза отправилась в Чечню, где сходила на футбол, сплясала лезгинку и посетила мечеть,

1 августа - Лиза едет в Севастополь на судоремонтный завод "Южный" обсуждать проблемы "судопроизводства",

28 августа - Лиза Пескова своим постом прыгает на чиновников Татарстана и вызывает там бурление и серьезный мандраж,

30 августа - Елизавета Пескова прекращает работу в качестве советника президента "Аванти" и уезжает в Париж учиться.



Вспомнили километры постов, тонны троллинга и сотни публикаций и перепечаток в СМИ, которые следовали по каждому из вышеупомянутых информационных поводов. Что все это было? Зачем?

А потом до нас дошло.



Просто у девочки были интересные КА-НИ-КУ-ЛЫ!

Подружки по институту будут хвастаться в сентябре мальчиками и загаром, а Лиза помолчит и скромно скажет "А я все российские медиа немножко на уши ставила".