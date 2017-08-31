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Закрытие банка "Открытие"?

Россия. Отделение банка "Открытие", одного из крупнейших частных банков России. Москва, 29.08.2017

Грозит ли банковской системе России кризис? Обсуждают Павел Медведев, Гарегин Тосунян

Бывший премьер-министр России и лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов назвал санацию банка "Открытие" очередным звеном государственной программы Кремля и ФСБ по зачистке частного банковского сектора.

Такое заявление Касьянов сделал в интервью программе "Лицом к событию" Радио Свобода. По его словам, цель российских властей – смена собственников банка.

Накануне Центробанк ввел в банке "Открытие" временную администрацию. Фактически восьмой по величине банк России теперь национализируют.

В Центробанке заверили, что "Открытие" продолжит работу в обычном режиме, а его руководство будет участвовать в управлении финансовым учреждением. Главным инвестором "Открытия" станет сам Центробанк – он получит как минимум 75 процентов акций банка.

В 2017 году ЦБ отобрал лицензию у банка "Югра" и Татфондбанка. Они входили в топ-50 крупнейших кредитных организаций в России. А временная администрация принадлежащего РПЦ банка "Пересвет" обнаружила пропажу на сумму 5 миллиардов рублей.

Грозит ли банковской системе России кризис? - обсуждают экономист Павел Медведев, банкир Гарегин Тосунян.

Ведущий - Андрей Трухан.

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