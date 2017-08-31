Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

США потребовали закрыть российское консульство в Сан-Франциско

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт

США потребовали от российского правительства закрыть консульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить дипломатическое присутствие России в Вашингтоне и Нью-Йорке.

США заявили, что это требование должно быть выполнено ко 2 сентября.

Касаясь недавнего сокращения российскми властями численности персонала дипмиссий США в России, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт назвала эти действия неоправданными и "наносящими ущерб" отношениям между обеими странами.

"В духе паритета, к которому прибегает российская сторона, мы требуем от российского правительства закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярский отдел в Вашингтоне и консульский отдел в Нью-Йорке", – уточнила Нойерт.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразил сожаление в связи с действиями американской стороны.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG